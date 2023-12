Simone Ballack: Darum ehrt sie ihren verstorbenen Sohn Emilio mit einer Weihnachtsparty 

Simone Ballack (47) veranstaltet jedes Jahr vor den Feiertagen eine Weihnachtsparty für Familie und Freund:innen. Seit dem Tod ihres Sohnes Emilio widmet sie ihm diese Feier.

Anzeige

Wie sehr ihr das Weihnachtsfest seit dem Tod ihres Sohnes Emilio (2002-2021) zu schaffen macht, wird jetzt in einem neuen Interview deutlich. Gegenüber RTL sagte die Ex-Frau von Michael Ballack (47):

Jeder Tag ist schwer. Weihnachten ist besonders schwer. Simone Ballack, , 2023

Sie versuche, es sich und ihren anderen beiden Söhnen, Jordi (18) und Louis (22), "so gut [zu] machen, wie es nur geht".

Es ist das dritte Weihnachten für Simone und Michael Ballack ohne Emilio, der vor zwei Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal starb. Die 47-Jährige fühle sich auch jedes Jahr in Bezug auf den Verlust etwas anders. "Da muss man halt für sich entscheiden: Was hilft mir dabei? Will ich alleine sein? Will ich mit Freunden sein?", erzählt Ballack.

Anzeige

Anzeige

Jährliche Weihnachtsparty für Emilio

Schlimmer sei es jedoch, "alles immer totzuschweigen". Deshalb veranstalte sie jährlich vor Heiligabend für ihren Sohn "Emilio's Ugly Christmas Party", zu der die Anwesenden verkleidet kommen können - angelehnt an den Trend "Ugly Christmas Sweater", bei dem witzige, aber tendenziell eher geschmacklose Pullover getragen werden. Dieses Jahr erschien Simone Ballack als Elfe im grünen Outfit, da Grün die Lieblingsfarbe von Emilio gewesen sei. Eindrücke des Events zeigte sie in diversen Instagram-Stories.

Die von Ballack veranstalteten Weihnachtsfeiern für ihre Familie und die engsten Freunde haben bereits eine längere Tradition. Für Emilio sei die Party immer ein Highlight gewesen. Mittlerweile ist sie gezielt ihrem verstorbenen Sohn gewidmet. "Wir reden oft und viel über Emilio - das soll auch so sein", erklärt sie in dem Interview. "Ich habe extra Bilder aufgestellt von der letzten Party, wo er noch dabei war. Das war unsere Familientradition. Ist sie ja immer noch - nur halt jetzt ohne ihn. Aber er ist ja immer dabei irgendwie." Die Einnahmen von "Emilio's Ugly Christmas Party" spendet sie im Anschluss für den guten Zweck.