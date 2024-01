Oliver Pocher (45) scheint außer Rand und Band zu sein - verletzt durch die Berichte über seine Noch-Frau Amira (31), die in Südafrika mit "taff"-Moderator Christian Düren (33) in romantischer Vertrautheit gesehen wurde. Auf seine wüsten Beschimpfungen reagierte sie jetzt erstmals mit eigenen Worten - und macht in ihrem Podcast "Liebes Leben" ein paar klare Ansagen.

Amira Pocher packt in ihrem Podcast aus

Natürlich ist es förderlich für den Geschäftserfolg, wenn man sich mit Statements zurückhält und diese erst im eigenen Podcast absetzt. Immerhin aber ist Amiras Podcast-Partner, ihr Bruder Ibrahim "Hima" Aly (33), sehr authentisch - denn der spricht gleich nach wenigen Sekunden der neuen Podcast-Folge das Thema an, das alle interessiert: "Ich muss dich einfach darauf ansprechen, es war überall zu lesen: Auf deiner Seite soll etwas passiert sein und auf der anderen Seite auch." Nett ausgedrückt.

Die Unterhaltung, die sich entspinnt, scheint Amira nicht unbedingt angenehm zu sein. "Es ist sehr, sehr viel. Ich möchte jedem die Chance geben, sich zu beruhigen." Sie möchte alles lieber für sich behalten und die Menschen in ihrer Umgebung bitten, das auch zu tun. Aber der Bruder lässt nicht locker.

Amira Pocher sehnt sich nach Privatsphäre

"Es wird behauptet, dass auf beiden Seiten der Pochers rumgeknutscht wird und auch noch mehr", hakt Hima nach und fragt seine Schwester: "Du bist also fein mit deinem Leben, wie es gerade ist?" Amira reagiert eher gereizt: "Ich wäre fein, wenn man mich einfach mal machen lässt." Amira, die an anderen Stellen gerne die Öffentlichkeit und Publicity sucht, fordert offenbar ausgerechnet hier Privatsphäre ein. Sie deutet im Podcast an, dass sie auf eine Art Vogel-Strauß-Politik setzte, als die intimen Bilder erschienen. Sie habe "niemanden und nichts" an sich herankommen und sich ihre "gute Laune nicht nehmen" lassen.

Dann spricht Amira Klartext, auch zur eigenen Beziehung:

Ich bin Single, Olli ist Single. Ich wünsche ihm nur das Beste, ich hoffe, er wünscht mir auch das Beste. Mich gehen seine Dinge nichts an. Amira Pocher, Januar 2024

Amira Pocher informierte Oliver über den Urlaub mit Christian Düren

Amira verzichtet auf das Vulgär-Vokabular, mit dem ihr Noch-Gatte derzeit allabendlich auf der Live-Bühne gegen sie und "taff"-Moderator Düren schießt, gibt ihm eher mit dem Florett einen mit: "Wenn Mama nach fünf Jahren mal eine Woche nur für sich nutzt, wird es wieder ausgeschlachtet", spielt sie darauf an, dass Pocher jammerte, dass er - trotz Tour - die Kids betreuen musste. Was er, wie die "Bild" berichtete, gar nicht alleine, sondern mithilfe einer Nanny machen musste.

Vor allem lässt Amira aber wegen des Urlaubs eine kleine Bombe platzen. "Olli wusste das", sagt sie im Podcast. "Bevor irgendwo ein Foto auftaucht, habe ich gesagt, ich bin mit einer Gruppe unterwegs und da wird auch eine bestimmte Person dabei sein." Sie habe ihrem Mann vom gemeinsamen Urlaub mit Christian Düren, der "bestimmten Person", erzählt, um "dumme Überraschungen" zu vermeiden. Das hat - retrospektiv gesehen - ja nicht wirklich geklappt.

Trotzdem steht Amira im Podcast zu ihrer Vorgehensweise. Sie sei zwar ein halbes Jahr nach der Trennung ihrem Noch-Mann keine Erklärungen schuldig, wann sie sich mit wem treffe, aber: "Ich fand es richtig, auch wenn es dann nichts gebracht hat."