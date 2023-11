Sky du Mont glücklich verliebt: Beim Bambi 2023 verrät er jetzt sein Liebesgeheimnis

Sky du Mont könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Im Sommer 2022 wurde die Beziehung zu seiner neuen Partnerin Julia Schütze öffentlich. Wie gut es zwischen den beiden läuft und wie ernst es dem Schauspieler mit seiner Liebsten ist, macht er beim Bambi 2023 im Interview mit ProSieben und SAT.1 deutlich.

Sky du Mont: Das macht seine neue Liebe so besonders

Am Donnerstagabend besuchten Sky du Mont und seine Partnerin Julia Schütze zusammen die 75. Bambi-Verleihung in München. Auf dem Red Carpet plauderte das Liebespaar in unserem exklusiven Interview ganz offen über das Geheimnis seiner Liebe. Auf die Frage, was die Beziehung so besonders macht, hatte Sky eine klare Antwort: "Na ja, dass man natürlich Musik hört, die Glocken läuten...". Weiter führte er aus:

Man ist einfach wahnsinnig gerne zusammen, man teilt selbst das Schweigen. Sky du Mont, , 2023

So ernst ist es Sky du Mont mit seiner Julia

Wie glücklich der 76-Jährige mit seiner Julia ist, ließ er in unserem exklusiven Interview ebenfalls durchblicken. Er kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus und stellte in Anspielung auf seine gescheiterten Ex-Beziehungen klar: "Die behalte ich auch diesmal!"

Heiraten wolle das Paar aber noch nicht. Auf die Frage, ob die beiden schon über das Thema Hochzeit nachdenken, antworteten beide direkt: "Nein!" Doch ganz ausgeschlossen scheint eine Trauung nicht zu sein. "Wobei, ich darf nicht nein sagen! Das Universum versteht da kein Nein", fügte Julia nach ihrer Aussage schnell hinzu. Wer weiß, vielleicht folgt also in einigen Jahren doch noch Skys vierte Hochzeit ...