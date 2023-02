Das Wichtigste in Kürze Lena Gercke ist vor Kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden.

Nun entspannt die Moderatorin im Familienurlaub in Tirol.

Auf Instagram heizt Lena ihren Fans mit heißen Aufnahmen ganz schön ein.

Von frostiger Kälte fehlt bei diesen Bildern jede Spur! Lena Gercke entzückt ihre Fans immer wieder aufs Neue mit feurigen Schnappschüssen auf ihren sozialen Netzwerken. Die "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin der ersten Staffel genießt momentan die Zeit mit ihrer Familie im Wellness-Urlaub in den Bergen. In ihren knappen Bikinis ist die frisch gebackene Zweifach-Mama ein ganz schön sexy Hingucker.

Wasser-Spaß im Pool: Lena Gercke zeigt, was sie hat

Moderatorin Lena Gercke gönnt sich mitsamt ihrer kleinen Familie eine Auszeit in den Tiroler Bergen. In einem Wellness-Hotel entspannt das Topmodel dabei in traumhafter Kulisse. Auf ihren neuesten Instagram-Aufnahmen der 34-Jährigen geraten die von Schnee bedeckten Berggipfel allerdings gehörig in den Hintergrund. Schließlich posiert Lena im knappen schwarzen Bikini vor der Kamera und lässt dabei wenig Spielraum für Fantasien.

Auf Instagram kündigte das Model bereits vor ihrem Urlaub an, ihre Klamotte für die nächsten Tage in winterliche Outfits zu wechseln. Das diese dann aber so sexy ausfallen würde, hat vermutlich kaum ein Fan erwartet.

Doch nicht nur auf Instagram kommen Follower der Blondine ganz auf ihre Kosten. Auch auf TikTok teilt Lena fleißig Aufnahmen von ihrem Winter-Urlaub. Dabei macht sie selbst auf der Wasserrutsche eine mega Figur: Auf einem spaßigen Kurz-Clip setzt das Model ihre Kurven ebenfalls im schwarzen Bikini so richtig in Szene. Da gerät der Action-Faktor der Aufnahmen schnell mal in den Hintergrund.

Im Urlaub: Lena Gercke posiert mit Tochter Lia

Im Dezember 2022 brachte Lena Gercke ihre zweite Tochter Lia zur Welt. Gemeinsam mit Partner Dustin Schöne sowie Töchterchen Zoe urlaubt die vierköpfige Familie in Österreich. Neben sexy Aufnahmen des Topmodels dürfen sich ihre Follower nun auch über eine neue Aufnahme des jüngsten Familienzuwachses freuen.

Zwar zeigt Baby Lia der Kamera auf Lenas Selfie lediglich eines seiner winzigen Hände, doch damit hat sie ihre Mutter wortwörtlich ganz schön im Griff. Diese zeigt sich auch auf diesem Urlaubs-Foto gewohnt sexy und überzeugt auf ganzer Linie in roter Bademode. Die Aufnahme des Girl-Duos kommentiert die Zweifach-Mutter mit einem Unendlichkeitszeichen und drückt damit wohl die unendliche Liebe zu ihrem Töchterchen aus.

Lena Gercke und Dustin Schöne im Familien-Glück

Lena Gercke und ihr Lebenspartner Dustin Schöne gehen bereits seit dem Jahr 2019 gemeinsam durchs Leben. Das Paar schwebt auch Jahre nach dem Beginn ihrer Beziehung weiterhin auf Wolke Sieben. Auf Instagram teilen das Model und der Werbefilm-Regisseur regelmäßig Einblicke in ihr Liebes- und Familienleben.

Im Juli 2020 brachte Lena die erste gemeinsame Tochter namens Zoe zur Welt. Knapp zwei Jahre später folgte eine weitere süße Neuigkeit. Mit der Bildunterschrift "1+1=4" verkündete die Ex-GNTM-Gewinnerin ihre zweite Schwangerschaft. Am 13. Dezember 2022 durften Lena und Dustin schließlich ihre zweite Tochter begrüßen. Die kleine Lia wurde so ein Teil der "little girls squad", wie die Moderatorin auf Instagram zu den Geburts-Neuigkeiten schrieb.