So viel kostet das Luxus-Leben von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Prinz Harry und Herzogin Meghan nehmen dank regelmäßigen Millionen-Deals viel Geld ein, gleichzeitig haben sie aber auch viele Ausgaben. Doch wie viel kostet ihr Leben in Montecito wirklich?

Prinz Harry und Herzogin Meghan sorgen ständig für Schlagzeilen. Egal ob mit ihrem Skandal-Interview bei Oprah Winfrey, mit ihrer Doku, Harrys Buch "Spare" oder Meghans Podcast "Archetypes" - ihre Projekte werden heiß diskutiert und bringen Millionen ein. 2020 wurde ihr Netto-Vermögen von der Online-Plattform "Business Insider" auf mindestens 27 Millionen Euro geschätzt. Da war ihre Doku, die mehr als 90 Millionen Euro eingebracht haben soll, noch nicht einmal veröffentlicht worden. Zudem erbte Harry nach dem Tod seiner Mutter Prinzessin Diana laut "Forbes" etwa 8 Millionen Euro.

Auch Meghan brachte viel Geld mit in die Ehe. Vor der gemeinsamen Hochzeit wurde das Vermögen der Schauspielerin auf etwa 4,5 Millionen Euro geschätzt. Für ihr Kinderbuch "The Bench" soll sie zudem einen Vorschuss von etwa 627.000 Euro erhalten haben.

Prinz Harry bekommt zum 40. Geburtstag das Erbe von Queen Mum

Anlässlich seines 40. Geburtstags soll Harry das Erbe seiner Urgroßmutter Queen Mum ausgezahlt bekommen haben. Die Mutter von Queen Elizabeth II. hatte für ihre Familienangehörigen einen Treuhandfonds in Höhe von mehr als 83 Millionen Euro angelegt. Insgesamt soll Harry zu seinem 40. Geburtstag nun sieben Millionen Pfund (das entspricht über 8,3 Millionen Euro) bekommen haben.

Teurer Lifestyle in Kalifornien

Doch Harry und Meghans Lifestyle im kalifornischen Montecito kostet viel Geld. 2020 kauften sie ein Anwesen in Santa Barbara für etwa 13,11 Millionen Euro. Zudem zahlten sie für die Renovierung des Frogmore Cottage in Windsor etwa 2,85 Millionen Euro. Auch um ihre Sicherheit kümmern sich die Eheleute selbst. Auf den Schutz durch die Königsfamilie müssen sie seit ihrem Rückzug von den royalen Pflichten verzichten. Regelmäßig fliegen sie zudem mit Privatjets. Meghan und Harry haben also nicht nur viele Einnahmen, sondern auch viele Ausgaben. Wie viel Geld sie monatlich ausgeben, ist nicht bekannt.