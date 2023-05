Sofía Vergara früher und heute: SO sehr hat sich die Schauspielerin verändert

Das Wichtigste in Kürze Sofía Vergara ist eines der bekanntesten und erfolgreichsten Gesichter Hollywoods.

Ihre Karriere begann bereits im Alter von 17 Jahren als Model in Kolumbien.

Auch heute erinnert sie sich gerne noch an die Zeit zurück und teilt auf Instagram sexy Bilder von damals - Ihre Follower sind begeistert.

Sofía Vergara hat den Sprung vom Laufsteg auf die Fernsehbildschirme geschafft: Egal ob bei "Modern Family" oder bei "America's Got Talent" - sie beweist regelmäßig, was sie für ein Multitalent ist. 2023 wird der Schauspielerin eine besondere Ehre zuteil. In der 18. "Germany's Next Topmodel"-Staffel ist sie in einer Folge als Gastjurorin dabei und greift ihrer "America's Got Talent"-Kollegin Heidi Klum mit ihrer Expertise unter die Arme. Denn auch die 50-jährige Kolumbianerin begann ihre Karriere als Model. Anscheinend erinnert sie sich auch heute gerne noch an diese Zeit zurück. Auf Instagram begeistert sie ihre Fans immer wieder mit tollen Bildern aus der Vergangenheit.

Im Video: So sah Sofía Vergara früher aus

Sofía Vergara ist bekannt dafür, gerne mal in der Vergangenheit zu schwelgen und alte Fotos aus ihrer Modelmappe zu kramen. Auf einigen Bildern ist die gebürtige Kolumbianerin kaum wiederzuerkennen. Meistens zeigt sie sich in sexy Bikinis am Strand oder in sinnlichen Posen. Damals hatte sie den Durchbruch in Hollywood noch nicht geschafft, sah aber schon wie ein Superstar aus. Wenig verwunderlich, dass sie mit 17 Jahren von einem Fotografen an einem kolumbianischen Strand entdeckt wurde.

Ihren knapp 29 Millionen Followern bei Instagram scheinen die Bilder auf jeden Fall zu gefallen. "Wow einfach nur wow", "So wunderschön" und "Immer noch genauso schön wie früher" lautet die Resonanz. Doch auch mit mittlerweile 50 Jahren muss sie ihrem Aussehen von damals nicht nachtrauern. Denn sie gehört immer noch zu den erfolgreichsten und schönsten Frauen dieser Welt.

Sofía Vergara privat

Sofía Vergara heiratete im Alter von 18 Jahren ihren High-School Freund Joe Gonzalez. 1992 brachte sie im Alter von 20 Jahren ihren gemeinsamen Sohn auf die Welt. Die Ehe der beiden hielt insgesamt drei Jahre. 1993 ließen sich Vergara und Gonzalez scheiden. In den Jahren danach ist sehr wenig über das Privatleben der Kolumbianerin bekannt. Erst der US-amerikanische Geschäftsmann Nick Loeb, mit dem sich Vergara 2012 verlobte, war der nächste offizielle Mann an ihrer Seite. Zwei Jahre später wurde die Auflösung der Verlobung bekannt. Rund ein Jahr später sorgt das Ex-Paar dann noch einmal für mächtig Schlagzeilen: Sie stritten sich laut dem US-Portal "Page Six" um die gemeinsamen, eingefrorenen Embryonen. Inzwischen haben sich die Streitigkeiten aber beruhigt und Sofía kann das Glück mit dem neuen Mann an ihrer Seite genießen.

Seit 2014 ist das der Schauspieler Joe Manganiello. Nach nur sechs Monaten Beziehung gaben die beiden noch im selben Jahr ihre Verlobung bekannt. Im November 2015 folgte die mit Spannung erwartete Hochzeit. Die beiden gaben sich in Florida das Jawort. Auch heute scheinen die beiden noch glücklich verliebt zu sein. Das zeigen sie ihren Follower:innen immer wieder mit Schnappschüssen aus ihrem Privatleben.

Mit dieser Serie schaffte sie den Durchbruch

Ihren endgültigen, auch internationalen Durchbruch schaffte Sofía Vergara 2009 mit ihrer Rolle als Gloria Delgado-Pritchett in der preisgekrönten Serie "Modern Family". In der Sitcom spielt sie in insgesamt 250 Episoden mit. Für ihre Darbietung erntete sie zahlreiche Emmy- und Golden Globe-Nominierungen. Und auch finanziell blieb die Anerkennung keineswegs aus: Sieben Jahre in Folge wird sie vom "Forbes Magazine" zu der bestbezahlten Seriendarstellerin gekürt. Ihr Einkommen wird 2018 auf circa 42,5 Millionen Dollar geschätzt. 2015 erhielt Sofía Vergara sogar einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Seit 2020 ist sie außerdem fester Bestandteil in der Jury von "America's Got Talent".

