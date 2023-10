Sofía Vergara: Ist sie nach der Trennung von Joe Manganiello wieder frisch verliebt?

Sofía Vergara scheint nach ihrer Trennung von Joe Manganiello wieder bereit fürs Daten zu sein. Die Schauspielerin wurde jetzt mit dem Chirurgen Justin Saliman bei einem Abendessen gesichtet.

Romantisches Dinner in Beverly Hills

Ist Sofía Vergara (51) bereit für eine neue Liebe? Wie das US-Magazin "People" berichtet, wurde die ehemalige GNTM-Gastjurorin am Wochenende mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet. Der "Modern Family"-Star soll sich mit dem orthopädischen Chirurgen Dr. Justin Saliman zu einem romantischen Abendessen in einem Restaurant in Beverly Hills getroffen haben.

Paparazzi-Fotos zeigen das potenzielle Paar vor dem Restaurant. Vergara überraschte mit einem gewagten Outfit. Die 51-Jährige trug ein schwarzes Spitzenkorsett zu einer pflaumenfarbenen Samthose mit weitem Bein. Ihr Begleiter erschien lässig in Jeans und blauem Hemd.

Ist Sofía Vergara schon über ihren Ex hinweg?

Vergara hat sich erst im Juli nach sieben Jahren Ehe von ihrem Ehemann Joe Manganiello (47) getrennt. "Sofia hat die Trennung gut verkraftet. Es war keine leichte Entscheidung, aber es geht ihr jetzt gut", verriet eine Quelle dem Magazin. Weiter heißt es:

Sie genießt das Leben. Sie scheint positiv und voller Energie zu sein. Insider:in, , 2023

Sofías Date ist kein Unbekannter

Saliman arbeitet als orthopädischer Chirurg im Cedars-Sinai Hospital in Los Angeles. Er war bis 2018 zehn Jahre mit der Schauspielerin Bree Turner (46) verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Kinder. Vergara hat ein Kind aus ihrer ersten Ehe mit Joe Gonzalez (54). Ihre Ehe mit Manganiello blieb kinderlos.