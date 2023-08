Sophia Thiel: SO verarbeitet sie die Trennung - "Schenkt mir sehr viel Zuversicht"

Das Wichtigste in Kürze Fitness-Bloggerin Sophia Thiel war dreieinhalb Jahren mit ihrem Freund Raphael zusammen. Vor wenigen Tagen hat sie ihre Trennung bekanntgegeben.

Hier erfährst du alle Infos rund um das Beziehungs-Ende und wie es Sophia nach der Trennung geht.

Sophia Thiel und ihr jetziger Ex-Freund Raphael Birchner haben sich nach dreieinhalb Jahren Beziehung getrennt. Wie es der Influencerin nach dem Liebes-Aus ergeht? Das verrät sie jetzt.

So läuft es für Sophia Thiel nach dem Liebes-Aus

Rund einen Monat nach der Trennung geht es bei Sophia Thiel langsam wieder bergauf. In ihrer Instagram-Story gewährt sie jetzt einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt:

Klar ging mit der Trennung auch viel Veränderung einher, mit welcher ich die letzte Zeit erst einmal zurechtkommen musste... Ich habe aber das Gefühl, immer mehr bei mir selbst anzukommen. Sophia Thiel, , 2023

Nach dem Liebes-Aus wolle Sophia Thiel nach vorne blicken. Auch wenn ihr das Essen wegen ihres Liebeskummers in den vergangenen Wochen schwerfiel, hat sie ihre Essstörung dank ihrer Therapeutin aktuell gut im Griff: "Momentan ist irgendwie vieles anders als in der Vergangenheit - das schenkt mir sehr viel Zuversicht!"

Sophia Thiel hat mit der Trennung zu kämpfen

Nach Bekanntgabe der Trennung nahm sich Sophia Thiel erst einmal eine Auszeit und flog nach Mallorca. Mittlerweile ist sie wieder Zuhause - und zeigt sich in ihrer Instagram-Story immer wieder verletzlich. Erst vor wenigen Wochen gab sie ganz offen zu, dass es ihr nicht leichtfällt, das Liebes-Aus zu verarbeiten. "Die ersten Tage Zuhause", schreibt die Influencerin zu einem Schwarz-Weiß-Selfie. Und weiter:

Auch wenn man sich mental auf verschiedene Situationen bei einer Trennung vorher einstellt - wenn es dann so weit ist, übermannen einen manchmal trotzdem die Emotionen und hauen rein wie eine Ohrfeige. Sophia Thiel, , 2023

Sophia versuche deshalb, sich aktuell viel mit Sport abzulenken. "Das Gym ist gerade das einzige, was mich bei dem Ganzen innerlich irgendwie zusammenhält", zeigte sich die 28-Jährige ganz geknickt.

Deshalb hat sich Fitness-Influencerin Sophia Thiel von ihrem Freund getrennt

Die 28-Jährige ist nicht mehr mit ihrem Partner Raphael zusammen. Dreieinhalb Jahre waren die beiden ein Paar und teilten sich zuletzt sogar eine gemeinsame Wohnung in Berlin. In Zukunft gehen sie jedoch getrennte Wege.



Erst kürzlich hat sich die Bayerin auf ihrem Instagram-Account geäußert, dass sie gerade keine leichte Zeit durchmacht: "Die letzten Wochen und Monate waren alles andere als einfach für mich. Ich muss mich jetzt erst mal sortieren und den Kopf frei kriegen". Nun äußert sie sich in ihrem Podcast "Vier Brüste für ein Halleluja" und bestätigt die Gerüchte rund um ihre Trennung von Raphael: "Rapha und ich haben uns getrennt".



Das Beziehungs-Aus sei noch ganz frisch: Sie habe erst vor rund 3 Wochen die Entscheidung getroffen. Außerdem offenbart die Blondine, dass sie im Nachhinein erst noch gemischte Gefühle gehabt habe und sogar Zweifel aufgekommen seien, ob es tatsächlich der richtige Weg gewesen wäre. "Es gab keine Situation X, die alles zerstört hat", meint sie im Podcast zur Begründung.

Nach Liebes-Aus: Sophia Thiel nimmt kleine Auszeit auf Mallorca

Bereits seit mehreren Tagen ist einigen Follower:innen aufgefallen, dass Sophia keinen gemeinsamen Content mit ihrem jetzigen Ex-Partner mehr gepostet hat. Auffällig war außerdem, dass sie ohne ihn nach Mallorca reiste, um dort scheinbar eine kleine Auszeit zu nehmen.



Die Influencerin verbringt im Moment ihre Zeit in einer Finca auf der spanischen Insel. Dort möchte sie für eine Woche abschalten und womöglich nach dem Aus ihre Gedanken sortieren. Auf Instagram zeigt sie begeistert ihre dortige Unterkunft:

Kürzlich meldete sie sich erneut zu Wort. Sophia Thiel sieht ihre Trennung von Raphael als Neubeginn.

So lernten sich Sophia Thiel und Raphael Birchner kennen und lieben

Im Dezember vergangenen Jahres präsentiert die Blondine erstmals Raphael bei der Spenden-Gala "Herz für Kinder" in Berlin. Es ist sein erster Red-Carpet-Auftritt, da er als Tech-Start-Up-Unternehmer sonst nicht in der Öffentlichkeit steht. Dort verrät er bereits BUNTE.de, dass ihre Liebesbeziehung nicht "ganz einfach" sei und Sophias Essstörung zur Belastung beitragen würde.



Die zwei haben sich bereits 2015 in einem Fitness-Studio kennengelernt. Da Sophia zu dem Zeitpunkt noch in einer anderen Beziehung steckt, haben sie jedoch immer nur flüchtigen Kontakt. Erst 2017 versucht sie den ersten Flirt, scheitert allerdings und gibt irgendwann auf. Deshalb herrscht vorerst Funkstille zwischen den beiden, bis Raphael im November 2019 nach einem Treffen außerhalb des Fitness-Studios fragt. Die Influencerin schwärmt dazu in einem YouTube-Video: "Wir haben geredet, als ob wir uns schon seit Jahren kennen, vier Stunden haben wir geredet".



Das erste richtige Date haben Sophia und Raphael erst im Januar 2020, bei dem es offenbar funkt. Kurz darauf kommen sie zusammen und ziehen wenige Monate später auch schon in eine gemeinsame Wohnung in Berlin. Die beiden verbringen während des Corona-Lockdowns viel Zeit zusammen und genießen die Zweisamkeit. 2021 stellt Sophia ihren Freund nach ihrer Auszeit zum ersten Mal vor. Doch scheinbar reicht ihre Liebe nicht für eine glückliche Zukunft aus.

Sophia Thiel macht sich inzwischen für mentale Gesundheit stark

Von 2017-2019 war sie noch bei "The Biggest Loser" als Coachin für die Online-Kandidat:innen dabei. Außerdem bringt sie in den letzten Jahren ein eigenes Fitnessprogramm mit Ernährungsplan und 4 Rezept- sowie Fitnessbücher heraus. Doch im Mai 2019 zieht sie sich überraschend aus der Öffentlichkeit zurück. Der Grund: Persönliche Gründe.



Zwei Jahre später meldet sie sich im Februar 2021 wieder zurück. Sophia zeigt sich mit weiblichen Rundungen statt ihrem gewohnten durchtrainierten Körper. Sie offenbart, dass sie unter einer Essstörung leide und die Auszeit vor allem zur Überwindung ihrer Bulimie benötigt habe.



Heute macht sie auf ein gesundes Mindset aufmerksam und möchte ihre Bekanntheit dafür nutzen, um das Thema "Essstörung" zu enttabuisieren. Sophia nutzt auch ihren Podcast dazu, um darüber zu sprechen und anderen zu helfen oder Mut zu machen.