Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Sie wünscht sich mehr Zweisamkeit!

Seit August 2021 sind Tennisstar Alexander Zverev (26) und Sophia Tomalla (33) ein Promi-Traumpaar. Die TV-Moderatorin freut sich an ihrer Liebe. Worauf sie derzeit aber dennoch verzichten muss, verriet sie im Interview.

Anzeige

"Mir geht's eigentlich gut", bekundete Sophia Thomalla im RTL-Interview. Es läuft ja auch. Am 17. August startet die neue Staffel der von ihr moderierten Dating-Show "Are You The One?" und ihr ganz persönlicher "The One", Tennisstar Alexander Zverev, ist nach überstandener Verletzung wieder auf der Jagd nach Assen, Titeln und Trophäen. Klappte mit dem Turniersieg in seiner Heimatstadt Hamburg jüngst schon wieder ganz gut. Eine Sehnsucht aber, so gestand Thomalla im Interview, bleibt trotzdem im Moment unerfüllt.

Anzeige

Anzeige

Sophia Thomalla: Die große Stütze in Alexander Zverevs schwerster Zeit

Sie fieberte in den Tennisarenen der Welt mit ihrem Herzblatt und war an seiner Seite, als er zu Boden ging. Im Juni 2022 knickte Zverev im Halbfinale gegen den späteren Sieger Raphael Nadal um, sein Schrei war bis auf die Tribüne zu Sophia Thomalla zu hören. Zverev riss sich alle Außenbänder im rechten Sprunggelenk und musste operiert werden. Thomalla war ihm eine große Stütze. Für sie manifestierte die Leidenszeit "das tiefe Gefühl der Verbundenheit" mit ihrem Lebenspartner.

Seit Dezember 2022 ist Zverev wieder Teil des Tenniszirkus, und der ist permanent unterwegs. Das genau ist das laut Thomalla das Einzige, das ihrem totalen Glück im Wege steht. Sie sei zwar immer an seiner Seite und verbringe viel Zeit mit ihm. Allerdings hauptsächlich in Hotels, Stadien, an Flughäfen und in Flugzeugen, auch bei offiziellen Presseterminen und auf roten Teppichen - oder eben im Krankenhaus. Nur nicht im eigenen Heim.

Sophia Thomalla und Alexander Zverev führten turbulente Beziehungen

Thomalla kennt sich nach Liebesbeziehungen zu Rammstein-Sänger Till Lindemann (2011 bis 2015), dessen einstigem Vorgruppen-Sänger Andy LaPlegua (2016 bis 2017), Bush-Sänger Gavin Rosdale (2017) und Torwart Loris Karius (2019 bis 2021) mit nicht immer schönen Headlines aus. Zverev, nach zwei turbulenten Beziehungen zu Olga Scharypowa und Brenda Patea ebenso. Aber: "Ich bin, was Schlagzeilen betrifft, ein Stück weit mehr Teflon", sagt Thomalla - lässt sie also besser von sich abperlen als Zverev. "Manchmal beruhige ich ihn", sagt sie im Interview.

Was also ist die große Sehnsucht von Thomalla? Sollen (für sie wäre es das dritte Mal) die Hochzeitsglocken läuten? Wünscht sie sich ein Baby? Nein, es geht ihr nur um ein bisschen mehr glückliche Häuslichkeit, ungestörte Zeit daheim: "Klar, "sagt Thomalla, "würde ich mir definitiv manchmal auch mehr Zweisamkeit in den eigenen vier Wänden wünschen."