Sophia Thomalla und Tennisstar Alexander Zverev: Das macht ihre Liebe so stark

Das Wichtigste in Kürze Sophia Thomalla und Alexander Zverev sind offiziell seit Ende 2021 ein Paar.

Über ihre Beziehung sprechen die beiden eher selten.

Jetzt haben die TV-Moderatorin und der Tennisstar im Rahmen einer Doku Einblicke in ihr Liebesleben gewährt.

Sie ist 34, er 26 Jahre alt. Sie steht regelmäßig vor der Kamera, er verbringt viel Zeit auf dem Tennisplatz. Sophia Thomalla und Alexander Zverev sind allen Unterschieden und Widrigkeiten zum Trotz seit über zwei Jahren zusammen. Eine neue Dokumentation offenbart, wie es bei ihnen läuft. Sophia Thomalla spricht von "zwei besonders krassen Lebensmodellen, die aufeinandertreffen". In der RTL-Dokumentation "Zverev - Der Unvollendete" verrät die TV-Moderatorin, wie sie und Tennisstar Alexander Zverev diese Hürde meistern: Sie genießen "die simpelsten Sachen miteinander".

Sophia Thomalla und Alexander Zverev: Ihr Beziehungsgeheimnis

Zugute kommt der Beziehung offenbar auch, dass Zverev "auf jeden Fall sehr, sehr emotional privat" ist. "Ich brauche jemanden, bei dem ich 24 Stunden anrufen kann und mich auskotzen kann", stellt Thomalla klar. Und das könne ihr Liebster "sehr gut".

Thomalla und Zverev sind trotz ihres viel diskutierten Altersunterschieds von acht Jahren auf einer Wellenlänge: "Was wir auf jeden Fall teilen, ist unser Sinn für Humor. Wir lachen über die selben dämlichen Dinge. Und wir haben auch beide einen sehr schwarzen Humor." so Sophia Thomalla.

Sophia Thomalla: So lernte sie ihren Alexander kennen

Sie ist 34, er 26 Jahre alt. Dennoch hatten die beiden schon vor ihrer Beziehung gemeinsame Freunde, über die sie sich kennenlernten. Es sei alles "sehr schnell" gegangen, erinnert sich Thomalla zurück. "Manchmal spricht man miteinander und denkt: 'Joah, kann was werden'. Und dann entsteht es auf einmal plötzlich."

Ihre Beziehung hatten Thomalla und Zverev im Oktober 2021 offiziell gemacht. Doch vermutlich sind die zwei schon länger ein Paar als zunächst angenommen. "Nur weil es jetzt öffentlich wurde, heißt es nicht, dass wir nicht schon länger zusammen sind", verriet er einst im Interview mit der Schweizer Tageszeitung "Blick". Fest steht: Thomalla und ihr vorheriger Freund, Fußballer Loris Karius, trennten sich im Juni 2021.

Das erste öffentliche Liebesposting auf Instagram

"Ich hätte da für 2021 noch ein Ass im Ärmel..." So hatte Thomalla ihre Follower über den neuen Mann an ihrer Seite informiert. Der Schnappschuss zeigt die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla und Zverev eng umschlungen am Strand liegend. Seither zeigt sie regelmäßig, wie sehr sie mit ihrem Liebsten mitfiebert und mitfühlt.

Weitere Liebes-News: Auch Schauspielerin Karoline Herfurth macht ihre Liebe erst vor Kurzem offiziell - obwohl sie bereits seit über 10 Jahren zusammen sind.

Sei es bei Tennis-Matches oder sonstigen Sport-Events – Thomalla steht ihrem Alexander so oft es geht zur Seite. Auch wenn sie dabei ihrerseits auf das Rampenlicht verzichten muss. "Man hat ja so seine Verpflichtungen als Spielerfrau. Tatsächlich halte ich mich auch zurück. Wenn es meine Veranstaltung wäre, würde ich anders aussehen", sagte sie einst zu RTL. Ein reines Dasein als Spielerfrau kommt für die 34-Jährige jedoch wohl nicht infrage, wie Thomalla im Podcast "Alle Wege führen nach Ruhm" andeutete: "Ich möchte natürlich privat ständig dabei sein, um auch als Stütze da zu sein – muss aber natürlich auch arbeiten. Ich würde gerne meinen Terminplan um Saschas herum planen, ist aber meistens gar nicht möglich."

Dass seine Liebste einen ähnlichen Lebensstil hat wie er, weiß Zverev sehr zu schätzen. Im Interview mit "Blick" führte er weiter aus: "Sie weiß, was es bedeutet, einen relativ seriösen Job zu haben. Sie ist auch eine Frau, die viel zu tun hat, niemand, der ständig nur im Hotelzimmer sitzt." Fazit: Thomalla und Zverev wissen, was sie aneinander haben.

Übrigens: Juliette Schoppmann und Tahnee sind ebenfalls stark verliebt und schwärmen öffentlich von ihrer Liebe! Und auch Schauspielerin Scarlett Johansson verrät das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe.