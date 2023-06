Sophie Dräger zeigt neuen Look: So sieht die ehemalige GNTM-Kandidatin heute aus

Das Wichtigste in Kürze Sophie Dräger nahm 2022 an Heidi Klums Show "Germany's Next Topmodel" teil. Sie schaffte es bis in die Top 10, musste das Format aber in Folge 13 verlassen.

Nach ihrer Zeit bei GNTM hat sich die ehemalige Kandidatin optisch stark verändert. Alle Infos zu ihrer überraschenden Verwandlung und ihrem Leben nach der Castingshow gibt es hier.

Anzeige

Sophie Dräger sorgte in der 17. "Germany's Next Topmodel"-Staffel mit ihrer extrovertierten Art für viel Aufsehen. Im Finale wurde ihr sogar die Ehre zuteil, die Show backstage zu moderieren. Doch wie ging es für Sophie Dräger nach ihrer GNTM-Zeit weiter? Sie hat nicht nur einen neuen Look, auch in ihrem Leben hat sich einiges verändert.

Im Clip: Hier siehst du die krasse Verwandlung von GNTM-Star Sophie Dräger

Anzeige

Anzeige

Sophie Dräger überrascht mit neuem Look

Beim großen GNTM-Umstyling 2022 musste Sophie Dräger ihre blonde Mähne gegen einen dunklen Braunton austauschen. Bereits nach ihrem Rauswurf stand für die Influencerin fest, dass sie wieder zu ihrem damaligen Look zurückkehren wolle. "Ich genieße noch die letzte Zeit mit den dunklen Haaren, denn ich plane, wieder heller zu werden", verkündete sie wenige Tage nach ihrem GNTM-Aus auf Instagram. Die dunklen Haare haben ihr zwar gefallen, doch sie fühle sich mit blonder Mähne einfach wohler. "Ich war schon immer blond und kann mich sehr gut mit dieser Haarfarbe identifizieren", stellte sie damals klar.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kurze Zeit später setzte Sophie ihr Vorhaben auch schon in die Tat um. Doch damit nicht genug: Sie kehrte nicht nur zu ihrer damaligen Haarfarbe zurück, sondern entschied sich auch für eine neue Frisur. Wie die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Anwärterin heute aussieht und welchen Look sie heute trägt, siehst du oben im Video.

So ging es für Sophie Dräger nach GNTM weiter

Nach ihrer Zeit bei GNTM hat sich für Sophie Dräger einiges verändert. Sie arbeitet mittlerweile als erfolgreiches Model für verschiedene Brands und gewährt als Influencerin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Allein auf Instagram verfolgen über 98.600 Follower:innen (Stand 7. Juni 2023, 16:13 Uhr) die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin. Dabei teilt sie auch immer wieder Fotos von ihren Modelshootings mit ihrer Fangemeinde. So wurde ihr beispielsweise im vergangenen März die Ehre zuteil, das Cover des Magazins "imirage" zu zieren. Zudem war sie bereits in einigen TV-Shows zu Gast - darunter beispielsweise bei "tv total".

Im Interview mit "Promiflash" sprach die Studentin im September 2022 ganz offen darüber, dass es nach GNTM sehr gut für sie läuft.

Im Vergleich dazu, wie ich mein Leben vorher gelebt habe, hat sich mein Alltag komplett verändert. Sophie Dräger, , 2022

Sophie sei sehr glücklich darüber, dass sie mittlerweile regelmäßig zu verschiedenen Events eingeladen werde. "Dadurch lebe ich gerade total im Moment und das genieße ich", erzählte sie glücklich im Interview mit dem Online-Magazin.

Offenbar hat die 20-Jährige also genau das erreicht, was sie sich bei ihrer GNTM-Teilnahme als Ziel gesetzt hatte: Sie wollte unbedingt berühmt werden! "Das hier ist der Anfang von etwas ganz Großem! Die Show soll mein Karrieresprungbrett sein. Ich möchte, dass jeder meinen Namen kennt", hatte sie in dem Format damals angekündigt.

Manchmal scheint das Model aber noch nicht ganz realisieren zu können, dass sich ihr Traum wirklich erfüllt hat: "Ich habe mich [...] daran gewöhnt, erkannt zu werden. Aber trotzdem ist es dann manchmal zu krass, was das für ein Ausmaß angenommen hat", gab sie ehrlich zu.