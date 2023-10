Sorge um GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger: Sie wurde angefahren

Stefanie Giesinger zeigt auf Instagram oft ihren Alltag als Model. Doch in einer neuen Story sieht man ihren Fuß und Knöchel auf einmal in einer Bandage. Die GNTM-Gewinnerin war offenbar in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Im Video: Hier verletzte sich Stefanie Giesinger bei einem Verkehrsunfall

Unfall bei Ex-GNTM-Model Stefanie Giesinger: "Wurde angefahren"

Stefanie Giesinger (27) offenbart jetzt in einer Instagram-Story, dass sie angefahren und dabei am Fuß verletzt wurde. Ihren bandagierten Knöchel und Fuß filmt sie für ihre Follower:innen und schreibt sarkastisch:

Wurde angefahren. War super. Stefanie Giesinger , 2023

Was genau bei dem Unfall passiert ist, lässt die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin jedoch offen. Ganz so schlimm wird es wohl nicht gewesen sein, denn Stefanie Giesinger sitzt trotz bandagiertem Fuß in ihrer Story auch schon wieder im Hair-Styling. Das Model folgt also tapfer der wichtigsten Regel im Modelgeschäft: "The show must go on!"

Oft zeigt sich die 27-Jährige beim Haare- und Make-up Styling oder bei einem Mode-Fitting. Sie dokumentiert eben den Alltag eines Models. Und auch nach einem Verkehrsunfall wird dann eben weiter dokumentiert. Im nächsten Clip blödelt Stefanie Giesinger dann auch wieder mit ihrer Stylistin rum und präsentiert ihr Make-up. Am Ende zeigt sie dann sogar ein Ganzkörperbild mit dem Outfit, dem fertigen Styling und ohne Bandage. Die hat das Model wohl gekonnt unter ihrem schwarzen Rock verstecken können.

Als Influencerin ist Stefanie Giesinger bis heute als erfolgreiches Model und TV-Persönlichkeit unterwegs

2014 gewann Stefanie Giesinger in der Lanxess-Arena in Köln den Titel als "Germany's Next Topmodel". Danach startete ihre Karriere so richtig: Gastauftritte in Musikvideos und Kinofilmen, eine Teilnahme an einer Reality-TV-Show und das Modeln für Konzerne wie L'Oréal - Steffi angelt sich einen Job nach dem anderen. 2018 brachte sie sogar ihre eigene Kosmetikmarke mit dem Namen MOЙ auf den Markt.

Seit ihrem Sieg bei GNTM ist Stefanie Giesinger außerdem als Influencerin tätig und lässt ihre 5 Millionen Follower:innen fast täglich an ihrem Privatleben teilhaben. 2018 wird sie außerdem mit dem "Idol of the Year"-Award vom Onlinehändler "About You" ausgezeichnet, der Jahr für Jahr an verschiedene Webstars vergeben wird.

2019 trat Stefanie Giesinger dann das erste mal als Gastjurorin an die Seite von Heidi Klum (50) bei GNTM. 2021 wird ihr diese Ehre erneut zuteil und auch in der letzten Staffel stand sie Heidi Klum in Folge 15, die am 25. Mai 2023 ausgestrahlt wurde, mit Rat und Tat zur Seite.