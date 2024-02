Tom Holland ist vor allem für seine Verkörperungen des Superhelden Spider-Man bekannt. Nun kehrt der britische Schauspieler in einer modernen Inszenierung des Shakespeare-Dramas "Romeo und Julia" zu seinen Wurzeln am Theater zurück.

Seit 2017 schwang sich Tom Holland (27) in insgesamt drei "Spider-Man"-Filmen im Kampf gegen das Böse durch Hochhausschluchten und avancierte dabei zu einem der gefragtesten Schauspiel-Stars Hollywoods. Sein letzter Superhelden-Einsatz in "Spider-Man: No Way Home" sorgte für Einnahmen in Milliardenhöhe und bugsierte den Blockbuster schließlich in die Top-Ten-Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Wie der Schauspieler nun bekannt gab, wird er demnächst in einer Neuinszenierung des Shakespeare-Klassikers "Romeo und Julia" in einer tragischen Rolle zu erleben sein.

Am 6. Februar lüftete Holland auf seinem Instagram-Account das Geheimnis um seine filmische Auszeit, die er sich nach seinem Mitwirken in der Serie "The Crowded Room" im vergangenen Sommer selbst verordnet hatte. Dort teilte er ein Poster zu dem weltberühmten Theaterstück von William Shakespeare (1564-1616) mit seinem Konterfei. Holland wird in der Produktion die Rolle des tragischen Liebeshelden Romeo verkörpern.

Theater-Spektakel von Star-Regisseur Jamie Lloyd

Unter der Leitung von Star-Regisseur Jamie Lloyd (43) soll die Show im Mai 2024 am Londoner Duke of York's Theatre ihre Premiere feiern und dann zwölf Wochen lang laufen. Auf dem Instagram-Account des Theaters im Londoner West End wird das Bühnenspektakel mit folgenden Worten angekündigt: "Tom Holland ist Romeo in Jamie Lloyds pulsierender neuer Vision von Shakespeares unsterblicher Geschichte über Wortschmiede, Reime, Liebende und Kämpfer."

Schauspiel-Debüt mit "Billy Elliot"-Musical

Mit seiner Rolle als Romeo kehrt Tom Holland nach vielen Jahren vor der Kamera wieder zu seinen Bühnen-Ursprüngen zurück. Im Jahr 2008 trat er im zarten Alter von zwölf Jahren in "Billy Elliot - The Musical" erstmals als Schauspieler in Erscheinung und legte dabei den Grundstein für seine atemberaubende spätere Karriere als Hollywood-Star.