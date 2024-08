Star-Aufgebot in "Only Murders in the Building": Diese Schauspieler sind in der neuen Staffel dabei

Nachschub von "Only Murders in the Building": Am 27. August startet die vierte Staffel der beliebten Comedy-Krimiserie. Zu sehen sind in den neuen Episoden neben arrivierten Stars auch einige prominente neue Gesichter.

Bei der Verleihung der Golden Globes ging die Erfolgsserie "Only Murders in the Building" noch leer aus - trotz fünf Nominierungen. Besser soll es bei den Emmys laufen, die am 16. September vergeben werden. Dann hat das Hulu-Erfolgsprojekt in gleich sechs Kategorien Chancen auf eine Auszeichnung. Mit entsprechend großen Vorschusslorbeeren startet am 27. August die vierte Staffel der hochgelobten Comedy-Krimiserie.

Die Serie erzählt vom Podcast-Trio Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) und Oliver (Martin Short). Alle drei sind große True-Crime-Fans, die allerdings schon bald von Verbrechen im echten Leben eingeholt werden - und beginnen, zu ermitteln. In den neuen Episoden gilt es für die drei, den Mord an Charles' Double Sazz Pataki (Jane Lynch) aufzuklären. Die Nachforschungen führen das Trio bis nach Los Angeles.

Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez kehren als Trio zurück

Nicht fehlen dürfen in der vierten Staffel von "Only Murders in the Building" natürlich die drei Hauptdarsteller. Steve Martin hat sich als Comedy-Urgestein in Hollywood längst unsterblich gemacht. Gleiches gilt für Martin Short, dem sein Durchbruch einst als Ensemble-Mitglied der Comedy-Show "Saturday Night Live" gelang.

Frischen Wind in das Trio bringt neben den betagteren Schauspielern Martin (79) und Short (74) die 32-jährige Selena Gomez. Die US-Amerikanerin avancierte 2007 dank der Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" zum gefeierten Disney-Star. Neben großen Film- und Serienrollen erzielte Gomez auch als Sängerin große Erfolge. Ihre bislang drei Solo-Alben platzierten sich allesamt ganz oben in den US-Hitlisten.

Zach Galifianakis und Eva Longoria stoßen zum Cast

Wie schon in den vergangenen Staffeln sind auch die dreifache Oscar-Gewinnerin Meryl Streep (unter anderem für "Die eiserne Lady"), Da'Vine Joy Randolph (Oscar für "The Holdovers") und Michael Cyril Creighton ("Spotlight") mit von der Partie. Auch Sazz-Darstellerin Jane Lynch ("Glee") ist in Rückblenden zu sehen.

Dazu tummeln sich einige neue - und ziemlich prominente - Gesichter in den neuen Episoden von "Only Murders in the Building" vor der Kamera. Mit Zach Galifianakis ("Hangover") und Melissa McCarthy ("Brautalarm", "Ghostbusters") kommt die geballte Comedy-Expertise zusammen. Dazu gibt sich "Desperate Housewives"-Star Eva Longoria die Ehre. Eugene Levy landete mit "Shitt's Creek" zuletzt einen echten Publikumshit und wurde 2024 für seine Verdienste mit einem Stern auf dem Walk of Fame belohnt.

Informationen von IMDb zufolge tauchen auch Molly Shannon ("Saturday Night Live") und Kumail Nanjiani ("The Big Sick") in den neuen Folgen auf.