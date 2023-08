Stefanie Giesinger: Liebes-Comeback? Sie ist plötzlich mit ihrem Ex Marcus Butler unterwegs

Sie galten als das absolute Traumpaar der Fashion-Szene, dann war alles aus und vorbei... Oder doch nicht? Jetzt zeigt Stefanie Giesinger sich plötzlich wieder mit ihrem Ex Marcus Butler!

Sind sie einfach nur Freunde oder ist da doch wieder ein bisschen mehr? Eine Frage, die sich viele Fans nach einem Blick in Stefanie Giesingers Instagram-Storys gestellt haben dürften. Dort gewährt die GNTM-Gewinnerin von 2014 ihren über fünf Millionen Followern einen Einblick in ihren Modelalltag, teilt ein paar Schnappschüsse von einem Event der Marke Levi's im Rahmen der Fashion Week in Kopenhagen - und präsentiert darin auch überraschend ihren Ex Marcus Butler. Doch was hat es damit auf sich?

Ausführlich kommentiert wurde das Foto in Stefanies Story jedenfalls nicht: Man sieht die beiden Models lediglich essend nebeneinander am Tisch sitzen. Fest steht jedoch, dass die 26-Jährige den Schnappschuss ganz bewusst geteilt hat - jedenfalls hat sie Marcus darin verlinkt. Ob die ihre Follower damit auf ein womöglich bevorstehendes Liebes-Comeback vorbereiten oder ihnen lediglich zeigen will, dass man sich nach wie vor gut versteht, ist zum jetzigen Zeitpunkt reine Interpretationssache.

Im Clip siehst du den gemeinsamen Schnappschuss von Stefanie Giesinger und Marcus Butler

Verwirrung um Beziehungsstatus: Eigentlich bandelte Stefanie Giesinger mit IHM an

Zumindest dürfte der plötzliche Schnappschuss so manchen Fan verwundert haben, denn: Zuletzt machten noch Liebesgerüchte um Stefanie und Jeremy Steeb, den jüngsten Sohn von Carl-Uwe Steeb, die Runde. Nachdem die beiden im April gemeinsam bei einem Event im Münchner Edel-Hotel Mandarin Oriental erschienen waren, postete Stefanie sogar einige Schnappschüsse aus einem gemeinsamen Urlaub in Namibia - und es soll nicht der erste gewesen sein!

Zuvor soll es bereits im Januar einen gemeinsamen Urlaub gegeben haben, wie damals "Bild" berichtet hatte. Das Model soll sich aber bereits seit August mit dem Unternehmer getroffen haben - und damit noch bevor sie die Trennung von Marcus offiziell bestätigt hatte.

Im Oktober teilten die beiden mit, nun getrennte Wege zu gehen - doch bereits im Juni soll Stefanie sich eine eigene Wohnung gesucht haben. Zuvor gingen der britische Influencer und die GNTM-Gewinnerin sieben Jahre lang durch dick und dünn, meisterten gemeinsam auch so manche Hürde. Stefanie lebt mit einer angeborenen Darmfehlbildung, die zu einem Volvulus, also einer schmerzhaften Verdrehung des Verdauungstraktes, führen kann. Sie gab zudem an, dass ihre Krankheit auch von zahlreichen depressiven Episoden begleitet würde. Wer ihr in diesen Tiefphasen stets zur Seite stand? Marcus! Ob ihre gemeinsame Zeit sie heute noch ausschließlich freundschaftlich verbindet oder da doch wieder mehr ist, wird vorerst jedoch wohl ein Geheimnis bleiben. Stefanie hält ihr Liebesleben - bis auf den ein oder anderen doppeldeutigen Schnappschuss - nämlich größtenteils privat.