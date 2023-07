Stefanie Giesinger ist seit ihrem "Germany's Next Topmodel"-Sieg im Jahr 2014 sehr erfolgreich: Sie ist nicht nur ein gefragtes Model, sondern hat sich auch als Schauspielerin und Influencerin einen Namen gemacht. Doch auch ihr Cousin David Späth ist eine echte Berühmtheit: Er ist ein erfolgreicher Handball-Star! In einem Interview macht er nun deutlich, was für ein gutes Verhältnis er zu dem Model hat.

Dafür bewundert David Späth seine Cousine Stefanie Giesinger

Wenige Tage nach seinem WM-Sieg spricht Handball-Star David Späth jetzt mit "Bild" darüber, wie sehr er sich darüber gefreut hat, dass seine Cousine Stefanie Giesinger ihn im Finale von der Tribüne aus anfeuerte: "Ihr ging es da nicht so gut, sie war etwas kränklich, aber sie wollte trotzdem unbedingt zum Spiel kommen. Ich war sehr dankbar, dass sie da beim Spiel war und sie war voll dabei und hat sich am Ende auch mega gefreut."

Dass seine Cousine seit ihrem GNTM-Sieg so erfolgreich ist, macht den Handball-Star sehr stolz:

Was sie leistet, vor allem auch die Öffentlichkeitsarbeit, das ist unfassbar schwer, aber sie macht es unfassbar gut. David Späth, , 2023

Obwohl Stefanie Giesinger ständig von Fans erkannt wird, sei sie ein "bodenständiger und lieber Mensch." Abschließend macht David im Interview noch einmal deutlich:

Und ja, sie ist schon ein Vorbild für uns alle. David Späth, , 2023

Stefanie Giesingers Cousin ist ein berühmter Handball-Star

Stefanie Giesingers Cousin David Späth feiert mit seinen 21 Jahren bereits große Erfolge. Er ist Handball-Torwart bei den Rhein-Neckar Löwen und stand nun auch bei der diesjährigen U21-WM in Berlin für die deutsche Mannschaft im Tor.

Nachdem sich die U21-Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Serbien den Sieg holte, fand am 2. Juli das Finale gegen Ungarn statt. Das Team von Bundestrainer Martin Heuberger konnte sich erfolgreich gegen seinen Gegner durchsetzen und holte sich im WM-Finale mit 30:23 den Sieg!

David Späth gewinnt U21-WM: So stolz ist Stefanie Giesinger

Das WM-Finale ließ sich Stefanie Giesinger natürlich nicht entgehen. Im Publikum feuerte sie ihren jüngeren Cousin, der 21 Jahre alt ist, an. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie dabei eine ganze Reihe von Aufnahmen, die David Späth im Tor zeigen. Dazu schreibt sie stolz:

Mein 'kleiner' Cousin ist der Handballgott! Stefanie Giesinger, , 2023

Nach dem WM-Sieg veröffentlichte Stefanie Giesinger noch ein weiteres Foto, auf dem die beiden sich umarmen. Das Model wirkt dabei total stolz - und macht auch in der Bildunterschrift darunter deutlich, wie sehr sie sich über den Sieg ihres Cousins freut. "U21-Handball-WELTMEISTER!!!!", schwärmt Steffi.