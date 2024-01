Steffi Graf: Ihr Mann Andre Agassi teilt jetzt ein romantisches Pärchenbild auf Instagram

Das ehemalige Tennis-Ass Steffi Graf (54) gilt als äußerst bedacht auf Privatsphäre. So führt die "Gräfin" etwa keinen Instagram-Account und verspürt grundsätzlich wenig Bedürfnis nach Öffentlichkeit. Zum Jahreswechsel hat Ehemann Andre Agassi nun aber einen romantischen Schnappschuss des Paares geteilt.

Andre Agassi postet Pärchenfoto mit Steffi Graf

Das neue Jahr läutete Grafs langjähriger Ehemann Andre Agassi (53) auf seinem offiziellen Instagram-Account mit einem romantischen Bild des Paares ein. Auf dem Foto lächeln die beiden Wimbledon-Sieger eng umschlungen in die Kamera. "Mit Liebe 2024", schreibt die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste zu dem sympathischen Schnappschuss. Über 180.000 Likes kamen dafür seit dem Neujahrstag zusammen. Profispielerin Eugenie Bouchard (29) bemerkt in einem Kommentar: "Bestes Tennispaar aller Zeiten. Ich vermisse euch!", gefolgt von einem Herz-Emoji.

Eine Ehe ohne Schlagzeilen

Steffi Graf und Andre Agassi schlossen am 22. Oktober 2001 in Agassis Geburtsstadt Las Vegas den Bund fürs Leben, nachdem der US-Amerikaner nach eigener Aussage schon jahrelang ein Faible für die deutsche Topspielerin hatte. Aus der Ehe gingen die Kinder Jaden Gil (22) und Jaz Elle Agassi (20) hervor. Ihr Privatleben halten Agassi und Graf, die in Las Vegas wohnen, mit kleinen Ausnahmen, aus der Öffentlichkeit heraus und führen eine Ehe ohne Skandale oder Schlagzeilen.