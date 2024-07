Suki Waterhouse: So sehr litt sie unter der Trennung von Bradley Cooper

Suki Waterhouse und Bradley Cooper waren von März 2013 bis März 2015 ein Paar. Bis heute scheint die Schauspielerin das Liebes-Aus nicht endgültig verarbeitet zu haben. In einem seltenen Interview spricht sie nun ganz offen darüber, wie sehr ihr die Trennung zu schaffen machte.

Anzeige

Du willst Bradley Cooper in Action sehen?

➡ Schau dir "Silver Linings" jetzt auf Joyn an.

Mit ihrer Beziehung sorgten Bradley Cooper und Suki Waterhouse damals für viele Schlagzeilen. Der Grund? Als die beiden sich kennengelernt hatten, war die Schauspielerin 21 Jahre alt, der "Silver Linings"-Star bereits 38. Die beiden trennte also ein Altersunterschied von 17 Jahren.

Suki Waterhouse: So schwer war die Trennung von Bradley Cooper

In der neuesten Ausgabe der britischen "Vogue" erinnert sich Suki Waterhouse an die gemeinsame Zeit mit Bradley zurück. Die Trennung sei für sie nicht leicht gewesen. Gegenüber dem Magazin erklärt sie: "Ich bin stärker geworden, aber wenn dir etwas so Öffentliches passiert und die Geschichte dahinter düster und schwierig ist und es dir sowieso nicht gut geht, aber du es niemandem wirklich erklären kannst, dann ist das alles ganz schön isolierend und desorientierend."

Zudem gibt sie ganz offen zu: "Es hat mich wohl ein Jahrzehnt gekostet, an mir zu arbeiten und fähig zu werden, mein Leben so zu bereichern wie heute."

Mittlerweile gehe es Suki aber wieder gut. "Ich würde sagen, dass ich im Moment ziemlich stark bin", versichert sie in dem Interview. Ob sie die schwere Zeit nach dem Liebes-Aus aber jemals komplett verarbeiten könne, wisse sie nicht. "Vieles davon geht nicht einfach weg. Ich glaube, es bleibt immer in dir."

Du willst mehr von Bradley Cooper sehen?

➡ Schau dir "Im Rausch der Sterne" jetzt auf Joyn an.

Anzeige

Anzeige

Heute ist sie mit Robert Pattinson glücklich

Mittlerweile hat Suki eine neue Liebe gefunden. Seit 2018 ist sie mit "Twilight"-Star Robert Pattinson zusammen. Im vergangenen März begrüßten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt - eine Tochter.

Im Interview sagt sie über ihren Partner: "Oh wow, Rob und ich sind schon sechs Jahre zusammen, und ich bin immer noch voll dabei".

Lust auf mehr von Robert Pattinson?

➡ Schau dir "Bel Ami" mit ihm jetzt auf Joyn an.