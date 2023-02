Super Bowl 2023: Das sind heute die schönsten NFL-Spielerfrauen

Heute Nacht endet die NFL-Saison 2022 in Glendale, Arizona. Im 57. Super Bowl kämpfen die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs um den Sieg. Und die Teams haben tatkräftige Unterstützung - nicht nur von den Fans!

Auch die Partnerinnen der Sportler drücken ihnen heute natürlich die Daumen und fiebern live vom Spielrand mit. Die Promi-Frauen, die für ihre Schönheit, ihren Charme und ihr Charisma bekannt sind, haben einen großen Einfluss auf das Leben der Spieler, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld. Werfen wir einen Blick auf die heißesten WAGs. Diese Abkürzung steht im Englischen für "Wives and Girlfriends", auf Deutsch "Frauen und Freundinnen".

Sind sind heute die schönsten Spielerfrauen der Philadelphia Eagles

Katya Suh

Ndamukong Suh, der Defensive Tackle der Eagles, ist mit Katya verheiratet. Sie war selbst zwei Jahre lang Basketballspielerin an der University of Nebraska, bevor sie zur Kansas State University wechselte.

Das Paar heiratete im Jahr 2020 und bekam ein Jahr später Zwillinge.

Mariah Rojas

Running Back Boston Scott ist mit Mariah Rojas zusammen. Mariah ist eine Psychotherapeutin und teilt auf ihrem Account oft ihre Erfahrungen mit Ängsten und Depressionen.

Rojas hat Scott während der gesamten Saison bei den Spielen der Eagles unterstützt und ihn auch bei der Weihnachtsfeier des Teams im Dezember begleitet.

Kelsey Holmer

Ein weiterer Eagles-Spieler, Offensive Tackle Lane Johnson, ist in einer Langzeitbeziehung mit Kelsey Holmer. Kelsey ist eine Mode- und Beauty-Enthusiastin, die ihren persönlichen Stil und ihre Hautpflege-Routine oft mit ihren Instagram-Followern teilt.

Auch süße Pärchenbilder mit ihrem Liebsten sind auf dem Profil der Beauty keine Seltenheit.

Jennifer Slay

Jennifer ist die Frau von Eagles-Cornerback Darius Slay und seit Juni 2018 mit ihrem Mann verheiratet. Mit vier Kindern, darunter zwei aus Darius' früherer Ehe, ist Jennifer nicht nur eine liebende Ehefrau, sondern auch eine hingebungsvolle Mutter.

Für die beiden steht die Familie an erster Stelle. Jennifer postet in den sozialen Medien regelmäßig Bilder von ihren Kindern, aber auch ihre ausgefallenen Outfits begeistern auf ihrem Profil.

Kaycee Marchetti

Laut dem Portal "SportsLens" ist Kaycee Marchetti "die heißeste Eagles-WAG".

Eagles-Defensive Tackle Fletcher Cox und die aus New Jersey stammende Kaycee Marchetti sind seit 2019 ein Paar, wie sie auf ihren Instagram-Accounts verraten haben. Kaycee ist eine Influencerin und unterstützt zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen.

Das sind heute die schönsten Spielerfrauen der Kansas City Chiefs

Brittany Mahomes

Brittany Mahomes, die Frau von Quarterback Patrick Mahomes, ist mit über 1 Million Followern auf Instagram der Social-Media-Champion der Super-Bowl-Spielerfrauen und ein echter Instagram-Superstar.

Die Liebesgeschichte zwischen Brittany Matthews (ihr Geburtsname) und Patrick Mahomes begann an der Whitehouse High School in Texas. Im Jahr 2013 teilte der Quarterback eine Sammlung von Schnappschüssen vom Abschlussball der beiden. "Das beste Abschlussball-Date, das man sich wünschen kann!!! #prom2013 #bestfriend #greatnight", postete der Quarterback auf Instagram. Mahomes besuchte später die Texas Tech, während Matthews an der University of Texas in Tyler studierte, wo sie Fußball spielte.

Matthews hat nicht nur einen Bachelor in Kinesiologie, sondern ist auch eine zertifizierte Personal Trainerin. Auf Instagram postet sie regelmäßig Trainingsvideos und gibt Tipps und Tricks, wie man auch zu Hause fit bleibt.

Außerdem ist Brittany eine stolze Hundemutter von Silver und Steel Mahomes: Dabei handelt es sich um einen Pitbull und einen Cane Corso. Selstverständlich haben auch die Mahomes-Hunde eine große Instagram-Fangemeinde, für die sie häufig in Trikots der Kansas City Chiefs posieren.

Während der NFL-Saison ist Matthews oft in der Menge zu finden, um ihren Mann anzufeuern. Egal, ob sie die Spiele alleine besucht oder Tochter Sterling und Sohn Bronze mitbringt, sie ist immer eine feste Größe am Spielfeldrand vor und nach dem Spiel. "So. Verdammt. Stolz. AUF DIIIIIIICH", schrieb sie, nachdem die Chiefs die AFC-Meisterschaft 2023 gewonnen hatten. In einem anderen Posting fügte sie hinzu: "Nächster Halt: Super Bowl LVII".

Brittany Mahoems ist auch eine erfolgreiche Unternehmerin: Im Dezember 2020 tat sie sich mit Angie und Chris Long zusammen und gründete "Kansas City Current", ein professionelles Frauenfußballteam. Zwei Jahre später wurde Mahomes auch Miteigentümer in des Clubs.

Sheawna 'Kiara' Weathersby

Sheawna Weathersby, die Ehefrau von Chiefs-Defensive Tackle Chris Jones, ist bekannt für ihre Fashion-Begeisterung. Sie und Chris gelten als eines der stärksten Paare in der NFL.

Das Paar ist seit 2014 verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder.

Chariah Gordon

Influencerin Chariah Gordon ist die Freundin von Wide Receiver Mecole Hardman. Die beiden sind - außergewöhnlich für WAGs und NFL-Profis - in einer Langzeitbeziehung. Laut Medienberichten lernten sie sich bereits während ihres Studiums an der Georgia University kennen.

Hardman und Gordon gaben kürzlich bekannt, zum ersten Mal Nachwuchs zu erwarten.

Alessandra Gesiotto

Alessandra Gesiotto ist die Freundin von Wide Receiver Juju Smith-Schuster. Auch sie teilt immer wieder Fotos von sich in stylischen Outfits.

Mit rund 5.800 Followern auf Instagram hat Alessandra in Sachen Spielerfrau-Community noch Luft nach oben. Aber wer weiß, wie lange das noch so bleibt.

Marissa Rand

Marissa Rand ist laut dem Portal SportsLens "die heißeste WAG" der Kansas City Chiefs. Sie ist die Freundin von Defensive End Justin Reid und bekannt für ihre Vorliebe für Fitness.

Marissa ist privat und neben dem Platz eine große Stütze für ihren Partner. Man kann sie bei jedem Spiel dabei beobachten, wie sie Reed von der Tribüne aus anfeuert.

