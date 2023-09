Super Bowl 2024: Usher wird in der Halbzeitshow auftreten!

Die Halbzeitshow beim Super Bowl ist Jahr für Jahr ein echtes Highlight, das bei Millionen von Fans für Begeisterung sorgt. Zuletzt gab Rihanna in diesem Jahr während der Halbzeitshow ihre Mega-Hits zum Besten - und verkündete dabei ganz nebenbei auch ihre zweite Schwangerschaft. Jetzt ist endlich bekannt, welcher VIP 2024 bei dem Football-Event des Jahres performen wird: Usher tritt in der Halbzeitshow auf!

Endlich werden Details über den Super Bowl 2024 bekannt

Auf X, ehemals Twitter, teilte die Unterhaltungsagentur RocNation am Sonntag mit, dass niemand Geringeres als Usher in der Halbzeitshow des Super Bowls 2024 performen wird. Usher zählt schon seit Jahrzehnten zu den berühmtesten R&B-Künstler:innen überhaupt. Mit Songs wie "Nice & Slow", "You Make Me Wanna..." und "Yeah!" feierte er in den vergangenen Jahren immer wieder große Erfolge. Seit 1997 hat er bereits neun Nummer-Eins-Hits veröffentlicht. Zudem hat er im Laufe seiner Karriere bereits acht Grammys gewonnen.

Allzu lange müssen sich die Fans auch nicht mehr gedulden, bis Usher beim Super Bowl auftreten wird: Das Finale der National Football League (NFL) findet am 11. Februar 2024 im Allegiant Stadium in Paradise, Nevada, statt.

Super-Bowl-Auftritt ist für Usher eine "große Ehre"

Für den Musiker selbst geht mit dem Auftritt beim Super Bowl 2024 ein echter Traum in Erfüllung. In einem Statement, das von der NFL veröffentlicht wurde, äußerte sich der 44-Jährige wie folgt:

Es ist eine große Ehre in meinem Leben, einen Auftritt beim Super Bowl von meiner Wunschliste zu streichen. Usher, , 2023

Für seinen Auftritt scheint der Musiker auch bereits einiges geplant zu haben. So teaserte er an: "Ich kann es gar nicht erwarten, der Welt eine Show zu liefern, die mit nichts zu vergleichen ist, was sie bisher von mir gesehen hat."

Nach Bekanntwerden der Neuigkeiten gratulierten ihm zahlreiche Prominente in den sozialen Medien. So veröffentlichte Apple Music beispielsweise ein lustiges Ankündigungsvideo, in dem Usher von Reality-TV-Star Kim Kardashian mitgeteilt wird, dass er beim Super Bowl 2024 seine Hits zum Besten geben darf. Doch auch Footballstars wie Odell Beckham Jr. und Marshawn Lynch gratulierten dem 44-Jährigen in kurzen Clips.

Usher war schon mal beim Super Bowl

Für den US-amerikanischen Musiker ist es tatsächlich nicht die erste Performance beim Super Bowl. Im Jahr 2011 durfte er schon einmal auf der Halbzeitshow-Bühne stehen. Damals trat er zusammen mit den Black Eyed Peas auf. 2024 wird Usher aber erstmals als Hauptact während des Events auftreten und mit seiner ganz eigenen Show für unzählige Schlagzeilen sorgen.