Sylvester Stallone begeistert Fans mit diesen Tanz-Videos: "Rambo hat's noch drauf"

Sylvester Stallone, der für seine Rolle in "Rocky" weltbekannt wurde, ist im Juli 78 Jahre alt geworden. Aber Alter schützt nicht vor Groove. Das bewies "Sly" mit zwei Tanz-Videos, die er auf seinem Instagram-Kanal teilte. Darin begeisterte er seine Fans - und seine Frau - mit jugendlicher Geschmeidigkeit.

In seinen Paraderollen als Boxer Rocky oder Action-Haudegen Rambo war Sylvester Stallone für Zähigkeit, Durchsetzungsvermögen, körperliche Kraft und Präsenz berühmt - aber gewiss nicht für einen faszinierend lässigen Hüftschwung. Aber genau das präsentierte er jetzt auf seinem Instagram-Kanal (18,7 Millionen Follower) in zwei Videos, die ihn gut gelaunt tänzelnd während einer Outfit-Anprobe zeigten. Da ließ er sich nämlich von der Musik im Studio mitreißen. "Ich wurde überrascht, als ich die Anprobe für ein bevorstehendes Projekt durchging", erklärte er in der Caption zu dem Post.

Die Likes zu dem witzigen Beitrag gingen durch die Decke und knackten innerhalb von nur vier Tagen die 1-Millionen-Marke. Davon war Sly wiederum so begeistert, dass er gleich am nächsten Tag noch ein Dance-Video nachschob.

Rockstar Sammy Hagar lobt Sylvester Stallone für seinen Groove

Im ersten, rund zehnsekündigen Video schwingt Sly zu "More Love" die Hüften, dem Klassiker der Pop-Soul-Legenden Smokey Robinson & The Mircales, der 1967 zum Hit in Amerika wurde. "Toller Song", schrieb Sly in seiner Caption.

"Toller Groove", urteilten die begeisterten Fans in ihren Kommentaren. "Dieser Tanz wird viral gehen! Sly zeigt, was er drauf hat. Ich war von diesem Video begeistert", schrieb ein Fan. Sogar Promis meldeten sich. Rock-Sänger Sammy Hagar (Ex-Van Halen) schrieb mit Respekt und Augenzwinkern: "Da ist mein Bruder, der uns ein paar Ostküstenmanöver zeigt. Das bringt für Tage in Form!"

So reagierte Sylvester Stallones Ehefrau auf die Tanz-Videos

Sylvester Stallone (78) mit seiner Ehefrau Jennifer Flavin (56). © imago images / APress

Das zweite Video zeigte Sly aus leicht veränderter Perspektive, aber mit den gleichen Moves. Allerdings unterlegte er das Video mit dem Song "Rambo" von Bryson Tiller (31), einer Hommage des Rappers aus dem Jahr 2015 an Sylvester Stallone und seinen legendären Kino-Charakter. Stallone untertitelte den Post mit: "Und weiter geht's - Zeit für Rambo!"

Wieder hagelte es positive Kommentare. Ein Fan brachte das auf den Punkt, was man auf den Videos sieht: Slys Lebensfreude. "Tanzen ist gut für die Seele! Ich liebe es, Sly so tanzen zu sehen." Der schönste Kommentar aus Stallones Sicht aber stammt von Ex-Model Jennifer Flavin (56). Sie ist seit 1997 Stallones (dritte) Ehefrau und die Mutter seiner drei Töchter Sophia (29), Sistine (26) und Scarlet (22). Jennifer kommentierte voller Liebe: "Mein Schatz hat immer noch die Moves!"