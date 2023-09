"taff"-Moderatorin Annemarie Carpendale präsentiert sich sexy und nackt auf Instagram

Moderatorin Annemarie Carpendale begeisterte ihre Instagram-Follower mit einem nackten Schnappschuss aus einem Luxus-Hotel in München, gefolgt von glücklichen Momenten mit ihrem Ehemann.

"taff"-Moderatorin Annemarie Carpendale: So sexy zeigt sie sich auf Social Media

Die Moderatorin von "taff", Annemarie Carpendale, dürfte ihre etwa 627.000 Instagram-Follower mit einem gewagten Foto aus einem Luxushotel in München begeistert haben. Auf dem Bild zeigt sie sich scheinbar nackt, den Rücken dem Betrachter zugewandt, während sie mit ihrem Smartphone, das von einer Perlenkette geschmückt ist, aus dem Fenster fotografiert. Sie kommentiert das Bild mit "This place" (deutsch: "Dieser Ort"). Da es sich um eine Instagram-Story handelt, sind keine Kommentare möglich, aber weitere Storys lassen vermuten, dass es Annemarie Carpendale gut geht, da sie glückliche Momente mit ihrem Ehemann Wayne Carpendale auf einer Dachterrasse und beim Strandurlaub mit ihrem gemeinsamen Sohn teilt.

In dem Video seht ihr das sexy Bild von Annemarie Carpendale

"Der Heiratsmarkt": Annemarie Carpendale im Interview über die brandneue Datingshow

In der Datingshow "Der Heiratsmarkt", die am Donnerstag, dem 10. August 2023, auf ProSieben startete, überlassen Singles ihre Partnerwahl vollständig ihren Eltern oder engsten Vertrauten. Moderatorin Annemarie Carpendale teilt in einem Interview Einblicke in das flirtreiche Geschehen unter der kroatischen Sonne, die unkonventionellen Entscheidungen der Eltern und die emotionalen Liebesdramen mit überraschenden Wendungen.

Auf die Frage, auf was sich die Zuschauer am meisten freuen dürfen, antwortete die Moderatorin:

Auf eine völlig neue Form von Datingshow. Der Generationen-Clash zwischen den Singles und ihren Familien macht die Show aus. Annemarie Carpendale, ProSieben , 2023

Jeder würde es schließlich kennen: "Die eigenen Eltern würden ganz sicher hier und da ganz andere Entscheidungen für uns treffen als wir selbst", so Annemarie. Und bei "Der Heiratsmarkt" würden da dann oft ganz verschiedene Welten und Vorstellungen aufeinander prallen. Beispielsweise suche der Papa für seine Tochter eher den braven Partner statt den Bad Boy. Und würde beim Frühstück erzählen, dass seine Tochter erst einmal Zeit bräuchte sich zu öffnen.

Während sie parallel bei der Hausparty am Pool twerkt. "Genau das ist es, was hier so Spaß macht", so Annemarie Carpendale.

Das komplette Interview gibt es hier.