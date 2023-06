"taff"-Moderatorin Viviane Geppert begeistert Fans: SO sieht ihr neuer Alltag mit Baby aus

Das Wichtigste in Kürze "taff"-Moderatorin Viviane Geppert und ihr Mann Dusan Cvetkovic fieberten in den vergangenen Monaten auf die Geburt ihres ersten Kindes hin.

Jetzt sind die Eheleute erstmals Eltern geworden. Alle Infos dazu gibt es hier.

Im Januar gab Viviane Geppert bekannt, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Nach der Verkündung hielt die "taff"-Moderatorin ihre Fans regelmäßig mit Schwangerschafts-Updates auf dem Laufenden. Ende Mai war es endlich so weit: Ihr Nachwuchs hat das Licht der Welt erblickt! Nach der Geburt gewährt Viviane Geppert bei Instagram nun einen Einblick in ihren neuen Mama-Alltag.

Viviane Geppert meldet sich nach Geburt persönlich bei ihrer Community

Am 5. Juni feierte Viviane Geppert ihren 32. Geburtstag. Wenige Tage nach ihrem Ehrentag sprach die "taff"-Moderatorin nach der Entbindung ihres Sohnes nun erstmals wieder persönlich mit ihren Instagram-Fans:

Wow, ich melde mich mal wieder zu Wort bei Instagram und spreche, was ganz ungewohnt ist, wenn man so lange nicht gesprochen hat. Viviane GEppert, , 2023

In ihrer Story bedankte sich die 32-Jährige zunächst für die ganzen Nachrichten und Glückwünsche, die sie zur Geburt ihres Sohnes und zu ihrem Geburtstag bekommen hat. Zudem gab sie preis, wie sie ihren Ehrentag gefeiert hat: "Hatten einen richtig schönen Tag, ein paar Freunde waren hier und haben den kleinen Mann kennengelernt."

Auch über ein kleines Mama-Update konnten sich Vivianes Fans freuen. "Wir genießen gerade total diese Kuschel-Kennenlernphase. Es ist crazy irgendwie, also ich habe es mir schon so vorgestellt, den Schlafmangel habe ich mir nicht so krass vorgestellt, das ist etwas, da muss ich mich wirklich dran gewöhnen", gab die Moderatorin ehrlich zu. Auch die Hormone machen ihr hin und wieder zu schaffen:

In der einen Sekunde denkt man sich: 'Oh Gott, wie soll ich das alles stemmen? Wie kriege ich das hin?' Dann bist du wieder der glücklichste Mensch der Welt und guckst den kleinen Mann an und denkst dir: 'Oh mein Gott, was habe ich da geschaffen? Wie Wahnsinn!' Viviane Geppert, , 2023

Neues Foto von Baby Luka: Viviane Geppert schwebt im Mamaglück

Wenige Tage nach der Entbindung veröffentlichte Viviane Geppert auf ihrem Instagram-Kanal einen süßen Schnappschuss, auf dem sie zum ersten Mal ihren Sohn zeigt. Auf dem Foto schläft der Kleine auf ihrer Brust, während die "taff"-Moderatorin glücklich in die Kamera lächelt. "Den ganzen Tag kuscheln", schreibt die frischgebackene Mutter dazu.

Die Fans freuen sich jedenfalls sehr über die privaten Einblicke. "So eine süße Aufnahme! Genießt die gemeinsame Kuschelzeit, denn sie werden so schnell groß" und "Wie süß! Ich wünsche euch eine wundervolle Kennenlernzeit", schwärmen etwa zwei Follower:innen in den Kommentaren.

Viviane Geppert begrüßt ihr erstes Kind auf der Welt

Nach einer längeren Instagram-Auszeit meldete sich Viviane Geppert Ende Mai mit tollen Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie ist zum ersten Mal Mama geworden! Die Babynews verkündete sie mit einem süßen Schnappschuss, auf dem sie und ihr Mann Dusan Cvetkovic die Hand ihres Babys halten. Zudem teilte die "taff"-Moderatorin noch ein weiteres Foto, auf dem die Füße ihres Kindes zu sehen sind. In der Bildunterschrift darunter verriet Viviane Geppert nicht nur den Namen ihres Sprösslings, sondern machte auch direkt deutlich, wie glücklich sie nach der Geburt ist:

Unsere Herzen explodieren vor Liebe und Stolz! Willkommen auf der Welt, Luka. Ab jetzt beginnt das Abenteuer. Viviane Geppert, , 2023

In der Kommentarspalte unter ihrem Beitrag tummelten sich zahlreiche Gratulant:innen. "Herzlichen Glückwunsch! Noch ein 'taff'-Baby", schwärmte unter anderem Rebecca Mir. "red."-Moderatorin Annemarie Carpendale gratulierte den frisch gebackenen Eheleuten ebenfalls in den Kommentaren: "Glückwünsch, ihr drei Süßen, jetzt wird alles anders und noch viel schöner!" Auch ProSieben-Moderator Steven Gätjen meldete sich zu Wort. "Wow wow wow. Glückwunsch", schrieb er und garnierte seinen Kommentar mit vier Herz-Emojis.

Viviane Geppert feiert ihren Hochzeitstag

Am 11. Mai stand für Viviane Geppert und ihren Mann Dusan Cvetkovic ein ganz besonderes Ereignis an: Das Paar feierte seinen ersten Hochzeitstag! Zu diesem Anlass teilte die "taff"-Moderatorin bei Instagram eine ganze Reihe von Schwarz-Weiß-Fotos, die während ihrer Trauung entstanden sind. Während sich die Eheleute auf zwei Bildern leidenschaftlich küssen, sind auf einem weiteren Schnappschuss die beiden Eheringe zu sehen. Dazu schreibt sie überglücklich: "Ein Jahr verheiratet mit der Liebe meines Lebens." Die Fans der 31-Jährigen freuen sich jedenfalls sehr über die Fotos. "Was sind das denn bitte für schöne Bilder? Auf viele weitere Jahre mit Baby", schwärmt nur eine von vielen Userinnen in den Kommentaren.

Übrigens: Für ihren ersten Hochzeitstag haben sich Viviane Geppert und ihr Mann auch etwas ganz Besonderes überlegt. Sie gönnen sich eine kleine Auszeit in Österreich.

Viviane Geppert gibt ein Babybauch-Update

Wenige Wochen nach ihrem Babymoon in Dubai ließ Viviane Geppert ihren Babybauch bei einem Shooting ablichten. Bei Instagram zeigt die "taff"-Moderatorin ihrer Community jetzt stolz das Ergebnis. Auf den Bildern trägt sie einen Hosenanzug und einen schwarzen BH. Während sie auf einem Foto glücklich in die Kamera lächelt, hält sie auf einem weiteren Bild liebevoll ihren Babybauch fest. "Es hat so viel Spaß gemacht, mit den Mädels die kleine/große Kugel in Szene zu setzen", schreibt Viviane Geppert dazu. Die Fans freuen sich jedenfalls sehr über die neuen Fotos. "Sieht sehr gut aus, dir weiterhin viel Erfolg für die anstehende Geburt" und "Wunderschöne schwangere Frau", schwärmen nur zwei Userinnen in den Kommentaren.

Viviane Geppert bezaubert mit neuen Babybauch-Fotos

Auf ihrem Instagram-Account lässt die 31-Jährige ihre Instagram-Follower nun an ihrem Babymoon teilhaben. Sie veröffentlicht ein paar Schnappschüsse, auf denen sie am Strand in Dubai entspannt und ihren Babybauch dabei in einem orangenen Bikini perfekt zur Geltung bringt.

Die Auszeit scheint Viviane Geppert und ihrem Mann Dusan Cvetkovic jedenfalls sehr gutzutun. "Hallo ihr Lieben, haben uns die letzten Tage nicht viel vom Strand wegbewegt. Dubai ist verrückt! Genießen den Babymoon in vollen Zügen", schreibt die werdende Mutter zu ihrem Posting. Ihre Follower freuen sich sehr über die neuen Fotos der Moderatorin. "Du siehst klasse aus" und "Wie wunderschön", schwärmen nur zwei von vielen Fans in den Kommentaren.

Follower sind begeistert von Vivianes Mutter

Einfach mal die Sonne genießen! Das haben sich wohl auch Viviane Geppert und ihre Mutter gedacht. In einem Instagram-Beitrag der Moderatorin sitzen die beiden in der Sonne und zeigen einen Kussmund in die Kamera.

"Wenn Mami für 24 Stunden in der Stadt ist", ist unter dem Schnappschuss zu lesen. Vivianes Follower jedenfalls können kaum glauben, dass es sich bei der Frau wirklich um ihre Mutter handeln soll. "Mami? Nicht die große Schwester?", wundert sich ein Fan und ein anderer meint: "Wahnsinn – sieht aus wie deine Freundin. Wie alt ist denn deine Mum? Kompliment, sieht mega aus!". Wie alt Vivianes Mutter wirklich ist, wissen wir nicht. Aber eins steht fest: Ihre Tochter ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten, die beiden könnten tatsächlich Schwestern sein.

Neues Foto: Viviane Geppert zeigt ihren Babybauch

Seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft hält Viviane Geppert ihre Fans auf Social Media immer wieder mit Updates auf dem Laufenden. Nun postet sie wieder ein Foto von sich, auf dem sie ihren runden Babybauch zeigt. Auf dem Bild strahlt die Moderatorin ungeschminkt in die Kamera und bringt ihre Körpermitte dabei perfekt zur Geltung. Ihre 185.000 Follower sind begeistert. "Wunderschöne werdende Mami", schreibt etwa ein User dazu.

Viviane Geppert bei ihrem ersten Auftritt nach Verkündung der Baby-News

Übers ganze Gesicht strahlend zeigt sich Viviane Geppert am 16. Januar bei ihrem ersten Live-Auftritt in der Sendung taff. Dabei trägt sie ein figurbetontes Kleid in der Farbe Orange, das ganz klar zeigt: Ich bin schwanger. In ihrer Instagram-Story teilte sie mit, dass sie sich freue, nach der Veröffentlichung der Baby-News zukünftig in der taff-Sendung auch enge Kleidung tragen zu können. Auch ihre Stylistin Nina habe es nun endlich einfacher, Kleidung für die Moderatorin rauszusuchen, da es besonders in der letzten Woche schwierig gewesen sei, Kleidung zu finden, die den Baby-Bauch nicht verrät.

Schwanger: Viviane Geppert verkündet Baby-News

Viviane Geppert, das bekannte Fernsehgesicht des Senders ProSieben, lüftete zum Jahresstart ihr "kleines Geheimnis": Sie ist schwanger. Die beliebte Moderatorin verkündete die frohe Botschaft in einem Instagram-Beitrag. Auf dem zugehörigen Foto zeigt Geppert sich auf einem flachen Felsen am Meer und hält sich dabei ihren schon gut sichtbaren Bauch. Dazu schreibt sie: "Ich denke, es ist Zeit, unser kleines Geheimnis mit euch zu teilen. '23, bis zur Ewigkeit.“ Ihre Fans sind begeistert und auch viele ihrer Kollegen beglückwünschen Vivi zu ihrem baldigen Familienglück. Laura Wontorra (33) freut sich: "Oh, wie schön." Annemarie Carpendale (45) kommentiert: "Noch mehr taff-Babys. Alles, alles LIEBE" und Nikeata Thompson (42) kommentiert mit: "Wie wunderbar, wenn die LIEBE siegt". Auf Instagram meldete sich Viviane Geppert per Story bei ihren Fans und bedankte sich für die lieben Worte und die vielen Glückwünsche, die sie erreicht hatten. Sie betonte, dass sie von dem positiven Feedback überwältigt sei und über mehrere Stunden die Kommentare zusammen mit ihrem Freund durchgelesen habe. Abschließend sagte sie, dass sie sich nun auf die spannende "Reise" freue und froh sei, eine so tolle Community zu haben.

Daher kennt man Viviane Geppert

Viviane Geppert (31) moderiert die Boulevard-Formate "taff" und "red – Stars" und ist für viele Formate des Unterföhringer Senders im Einsatz. Seit Jahren ist sie eines der bekanntesten Gesichter des Fernsehsenders ProSieben und hat innerhalb von ProSieben Karriere gemacht. Nach ihrem Studium im Bereich Medien- und Kommunikationswissenschaften in Augsburg hatte sie ein Volontariat bei ProSieben absolviert und war danach zur Redakteurin aufgestiegen. Anschließend hatte sie dann durch die Teilnahme an einem Casting die Chance auf den Job als Moderatorin bekommen.

Auch wenn Viviane Geppert auf ihrem eigenen Instagram-Kanal oft in die Kamera spricht und sich bei ihrer Arbeit zeigt, hält sie ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit raus. Bekannt ist aber, dass sie seit einigen Jahren mit dem Unternehmer Dusan Cvetkovic zusammen ist. Aus seinem Instagram-Profil geht hervor, dass er CCO und Co-Founder des Sneaker- und Streetwear-Labels BSTN ist.

An ihrem Geburtstag im Sommer 2021 hatte er ihr in ihrem Urlaub in Griechenland einen Antrag gemacht und sie knapp ein Jahr später im Juli 2022 zu seiner Frau genommen. Auch hier hatte die Moderatorin erste Impressionen des besonderen Tages auf Instagram geteilt. Das Foto hatte sie mit den Worten "Für immer Wir!" versehen. Auf dem Beitragsbild hatte sie sich neben ihrem Mann auf einer Treppe in Italien gezeigt. Nun macht das erste gemeinsame Kind das Glück des Ehepaares perfekt.

