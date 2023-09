Taylor Swift: Datet der Hollywood-Star einen NFL-Star?

Wird das eine der schönsten Liebesgeschichten dieses Jahres? Angeblich trifft sich Taylor Swift (33) mit einem ganz besonders harten - und hartnäckigen - Kerl.

Anzeige

Noch vor nicht einmal zwei Monaten schien es, als habe Superstar Taylor Swift - unlängst bei den MTV Video Music Awards mit neun Trophäen ausgezeichnet - einem richtig harten Kerl das Herz gebrochen. In seinem Podcast "New Heights" gestand der zweifache Super-Bowl-Champion Travis Kelce (33) seinem älteren Bruder Jason (35), dass er bei Taylor Swift abgeblitzt sei. Jetzt sieht das plötzlich ganz anders aus. Das US-Online-Portal "The Messenger" vermeldete, dass die Sängerin den Football-Hünen nun date, nachdem sie ihm noch im Juli eine Audienz am Rande eines ihrer Konzerte verweigerte.

Anzeige

Anzeige

Gibt's ein Happy End für den "Swiftie" Travis?

"Sie muss ihre Stimme schonen, deshalb spricht sie vor und nach Konzerten mit niemandem", berichtete Football-Superstar Travis im Juli seinem Bruder Jason und war spürbar frustriert. "Ich war ein bisschen angep.sst", gestand er. Zumal er vor dem Konzert in Kansas City, wo Kelce für die Chiefs spielt, sogar ein Freundschaftsbändchen - das Erkennungszeichen aller Swift-Fans, der sogenannten "Swifties" - für die Sängerin gebastelt hatte.

Jetzt ist der größte Wunsch des harten Angriffsspielers mit dem weichen Herzen - ein Treffen mit Taylor Swift - wohl in Erfüllung gegangen. Und zwar wohl schon mehrere Male. "Sie haben sich in den letzten Wochen mehrfach heimlich getroffen", behauptet "The Messenger". Demnach trafen sich die beiden in New York, während einer zweiwöchigen Unterbrechung von Taylors "The Eras Tour"-Konzertreise. Offiziell bestätigt wurden die Dates bisher weder von Taylors noch Travis' Seite.

Ob Taylor Swift Travis Kelces neuen Schnurrbart mag?

In der am 31. August erschienenen Folge des brüderlichen Podcasts "New Heights" gibt es allerdings wichtige und witzige Hinweise, dass an der Romanze wirklich etwas dran ist. Als Jason fragt, was Travis am Wochenende gemacht hätte, druckst der ziemlich rum und lässt sich eher widerwillig aus der Nase ziehen, dass er einen Abstecher nach New York machte. Dann wechselt er schnell das Thema.

An einer anderen Stelle in der Podcast-Folge reden die Brüder über Travis' neuen Schnurrbart und Jason fragt, ob Travis schon rausgefunden habe, wie denn Taylor Swift den neuen Look finde. "Hm, naja, wir werden in dieser Episode nicht Taylor Swift aufs Tableau bringen", meint Travis nervös und lacht dann: "Aber irgendwas sagt mir, dass sie ihn mag."

Aber irgendwas sagt mir, dass sie ihn mag. Travis Kelce , 2023

Taylor Swift ist nach der Trennung von ihrem langjährigen Freund Joe Alwyn zumindest theoretisch bereit für eine neue Liebe. Sie trennten sich im April. Auch wenn, so "The Messenger", die beiden erst in der "frühen Dafting-Phase" seien: Eine Liebe mit Taylor? Das wär für Travis wohl mehr wert als ein dritter Super-Bowl-Sieg.