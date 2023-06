Taylor Swift: Die nächste Trennung! Mit Matty Healy soll alles aus sein

Das Wichtigste in Kürze Taylor Swift machte im Oktober 2016 ihre Beziehung zu Joe Alwyn offiziell.

Nach sechs Jahren Beziehung haben sich die Sängerin und der britische Schauspieler laut Medienberichten getrennt.

Nach der Trennung war Taylor Swift angeblich mit dem Musiker Matty Healy zusammen. Doch nun soll zwischen den beiden schon wieder alles vorbei sein. Alle Infos dazu gibt es hier.

Anzeige

Jahrelang galten Taylor Swift und Joe Alwyn als absolutes Traumpaar. Doch nach rund sechs Jahren Beziehung soll zwischen der Sängerin und dem Schauspieler alles vorbei sein. Nach der Trennung hieß es erst, dass die Musikerin mit Fernando Alonso anbandeln soll, dann kamen plötzlich Gerüchte auf, dass sie den The-1975-Star Matty Healy daten soll. Offenbar war das Liebesglück aber nur von kurzer Dauer: Taylor Swift ist angeblich wieder Single!

Taylor Swift und Matty Healy sollen sich getrennt haben

Nur wenige Wochen nach Bekanntwerden der Liebesgerüchte sollen Taylor Swift und Matty Healy schon wieder getrennte Wege gehen. Das gaben nun zumindest mehrere Insider, die den beiden angeblich nahestehen, gegenüber "TMZ" und "PageSix" preis. Die Trennung scheint für die Informanten jedoch nicht sonderlich überraschend gekommen zu sein, schließlich sei die Beziehung sowieso nie "etwas Ernstes" gewesen. "Es hat so lange gehalten, wie es sollte und ist nun keine große Sache, nachdem es vorbei ist", meinte einer der Insider zu "PageSix".

Anzeige

Anzeige

Matty Healy äußert sich zu den Taylor-Swift-Gerüchten

Wenige Wochen nachdem Matty Healy ein Konzert von Taylor Swift besuchte, bezog er Ende Mai erstmals Stellung zu den Liebesgerüchten. Auf dem Instagram-Kanal des Radiosenders "BBC Radio 1" wurde ein kurzer Teaser eines Konzerts von Mattys Band The 1975 veröffentlicht. In dem Clip ist zu sehen, wie der 34-Jährige das Konzert eröffnet. "Ist es aufrichtig? Wird er es jemals ansprechen? All diese Fragen und mehr werden in der nächsten Stunde ignoriert werden", stellte der Musiker klar und spielte damit offensichtlich auf die angebliche Turtelei mit Taylor Swift an. Weitere Informationen gab er jedoch nicht preis.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Taylor Swift und Matthew Healy erstmals zusammen gesichtet

Bislang haben weder Taylor Swift noch Matthew Healy die Gerüchte um eine Turtelei bestätigt. Offenbar scheinen die Sängerin und der Musiker aber tatsächlich viel Zeit miteinander verbringen. Am vergangenen Samstag besuchte Matthew nun sogar das Konzert der "Anti Hero"-Interpretin in Nashville. Paparazzibilder, die "DailyMail" vorliegen, zeigen die beiden beim Verlassen des Stadions. Auf den Bildern sitzen sie gemeinsam auf der Rückbank eines Autos. Laut mehreren Insidern sollen die beiden nach dem Konzert zu Taylors Wohnung gefahren und dort um circa 0:30 Uhr eingetroffen sein.

Anzeige

Doch nicht Fernando Alonso? Taylor Swift soll Matthew Healy daten

Wenige Wochen später scheinen die Gerüchte um eine Turtelei mit Fernando Alonso schon wieder passé zu sein. Stattdessen soll Taylor Swift nun glücklich mit Matthew Healy, dem Frontmann der Band The 1975, zusammen sein. Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber "The Sun". "Sie und Matty sind wahnsinnig verliebt ineinander. Es ist noch sehr früh, aber es fühlt sich richtig an", meint die Quelle zu wissen. Taylor und Matthew sollen angeblich schon vor zehn Jahren kurz zusammen gewesen sein, doch damals habe es letztendlich nicht geklappt.

Umso glücklicher sollen die beiden nun darüber sein, dass sie wieder zueinandergefunden haben. In den vergangenen Wochen konnten sie sich wegen Taylors Tournee zwar kaum sehen, doch dem Insider zufolge "haben sie sich viel über FaceTime und SMS ausgetauscht". Am Wochenende will Matthew Healy nun angeblich zu seiner Liebsten nach Nashville fliegen, um sie auf ihrer Tour zu unterstützen.

Übrigens: Der Musiker soll mit der Trennung von Taylor Swift und Joe Alwyn nichts zu tun haben. "Taylor und Joe haben sich bereits im Februar getrennt, es gab also keine Überschneidungen", behauptet der Insider.

Fernando Alonso heizt Dating-Gerüchte erneut an

Nur kurze Zeit nachdem Fernando Alonso erstmals auf die Gerüchte rund um eine Turtelei mit Taylor Swift reagierte, sorgt ein weiteres TikTok-Video von ihm nun erneut für Spekulationen. Auf der beliebten Social-Media-Plattform teilt der Formel-1-Star jetzt einen Clip, in dem er Gewichte stemmt und dabei im Hintergrund der Song "22" von Taylor Swift zu hören ist. Dazu schreibt er: "Ich hebe 22er." Seine Fans amüsiert der Sportler damit sehr. "Fernando, das hast du nicht gemacht!" und "Er benutzt Taylors Version! Was für ein guter Freund", zeigen sich nur zwei von vielen Nutzer:innen ganz begeistert in den Kommentaren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Das hält Fernando Alonso von den Dating-Gerüchten

Die Spekulationen rund um die angebliche Turtelei mit Taylor Swift scheinen auch an Fernando Alonso nicht vorbeigegangen zu sein. Er heizte die Spekulationen auf TikTok nun noch mehr an. Er teilte ein Video auf der Social-Media-Plattform, in dem er auf einem Stuhl sitzt und dabei durch sein Handy scrollt. Im Hintergrund läuft dabei der Song "Karma" von Taylor Swift. In dem Clip sagt der Formel-1-Star zwar kein Wort, zwinkert dafür aber vielsagend in die Kamera. Die Fans finden das Video sehr unterhaltsam. "Er hat die Jokes gehört, dass er mit Taylor zusammen sein soll" und "Fernando weiß ganz genau, was er da tut. Ich musste so lachen", amüsieren sich nur zwei von vielen Nutzer:innen in den Kommentaren unter dem Beitrag.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Taylor Swift soll nach dem Liebes-Aus mit Fernando Alonso anbandeln

Seit einigen Tagen machen Gerüchte die Runde, dass sich Taylor Swift nach der Trennung von Joe Alwyn schon wieder mit anderen Männern treffen soll - und zwar mit keinem Geringeren als Fernando Alonso! So berichten zumindest spanische Medien. Der Formel-1-Star gab selbst erst Anfang April bekannt, dass er wieder Single ist. Angeblich sollen sich die Sängerin und der Sportler seit rund einer Woche treffen. Die Turtelei sei bislang noch "nichts Ernstes". Die Fans scheinen sich allerdings noch unschlüssig darüber zu sein, was sie davon halten sollen. "Ich hätte das nie gedacht" und "Das ist wahrscheinlich das letzte, was ich in diesem Frühjahr erwartet habe", schreiben nur zwei von vielen Nutzer:innen auf Twitter.

Taylor Swift und Joe Alwyn haben kurz vor der Trennung ein Anwesen in London erworben

Wie "The Sun" nun berichtet, sollen Taylor Swift und Joe Alwyn nur wenige Monate vor dem Bekanntwerden ihrer Trennung noch eine Villa in einer beliebten Gegend im Norden Londons im Wert von 9,3 Millionen Euro gekauft haben. Die Sängerin und der Schauspieler sollen das Angebot für das luxuriöse Anwesen, das insgesamt sieben Schlafzimmer hat, im November 2022 angenommen haben. Eingezogen seien die beiden aber seitdem noch nicht. Laut Grundbucheinträgen, die dem Magazin vorliegen, muss das Haus erst noch fertiggestellt werden. Ob die beiden ihre Umzugspläne nach der Trennung nun wieder verworfen haben, ist bislang aber noch unklar. Weder Taylor Swift noch Joe Alwyn äußerten sich bisher persönlich dazu.

Trotz Trennung: Kein Drama bei Taylor Swift und Joe Alwyn

Erst Anfang März veröffentlichte Taylor Swift noch das Liebeslied mit dem Titel "All Of The Girls You Loved Before", das an ihren Partner Joe Alwyn gerichtet zu sein schien. In dem Song singt sie unter anderem: "Ich will dir beibringen, wie sich 'für immer' anfühlt." Nur wenige Wochen später soll zwischen den beiden aber plötzlich Schluss sein. Wie ein Insider, der der US-Amerikanerin angeblich nahesteht, nun gegenüber "Entertainment Tonight" berichtet, haben sich Taylor Swift und ihr Partner wohl schon vor ein paar Wochen getrennt. "Sie haben sich auseinandergelebt", meint die Quelle zu wissen. Angeblich soll die Trennung ganz freundschaftlich und ohne Rosenkrieg verlaufen sein. Das Paar bestätigte die Gerüchte bislang noch nicht.

Das sind die Trend-Outfits von Taylor Swift nach der überraschenden Trennung.

Sind das die Gründe für das plötzliche Liebes-Aus?

Angeblich sollen Taylor Swift und Joe Alwyn nach all den Jahren nun bemerkt haben, dass sie doch nicht wirklich zusammenpassen. "Die Unterschiede in ihren Persönlichkeiten sind nach den gemeinsamen Jahren nicht mehr so leicht zu ignorieren", verriet eine weitere Quelle gegenüber "People". Zudem soll der Brite mit dem Bekanntheitsgrad seiner Partnerin und dem öffentlichen Interesse an ihrer Person nicht mehr klargekommen sein.

Taylor Swift zeigt sich nach Trennung ganz emotional bei ihrem Konzert

Die plötzliche Trennung scheint an Taylor Swift nicht einfach so vorbeizugehen. Auf TikTok geht aktuell ein Clip viral, der vor wenigen Tagen bei einem ihrer Konzerte aufgenommen wurde. In dem Video performt sie am Klavier den Song "Champagne Problems" und scheint dabei den Tränen nahe zu sein. Viele Fans sind sich sicher, dass das plötzliche Liebes-Aus der Grund dafür ist. "Man sieht die Tränen in ihren Augen" und "Das macht mich so traurig", schreiben nur zwei von vielen TikTok-Nutzer:innen zu dem Clip.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Joe Alwyn war Taylor Swifts längste Beziehung

Für viele Fans kommt das Liebes-Aus sehr überraschend. Taylor Swift und Joe Alwyn hielten ihre Beziehung zwar weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus, trotzdem waren sich viele Follower sicher, dass ihre Liebe für immer halten würde. Kein Wunder, schließlich war die Beziehung zu dem 32-Jährigen die bisher längste Beziehung der Musikerin. Bevor sie Joe Alwyn kennenlernte, hatte sie immer wieder mit ihrem turbulenten Liebesleben für Schlagzeilen gesorgt. Taylor Swift war unter anderem bereits mit Harry Styles, Joe Jonas, Taylor Lautner, Calvin Harris und Jake Gyllenhaal liiert.

Das könnte dich auch interessieren: Der Moderator Nick Cannon schwärmt für Taylor Swift! Falls du dich fragst, wie die Kinder von Taylor Swift und Harry Styles ausgesehen hätten: Mithilfe von KI wurden kürzlich Bilder erstellt, die zeigen, wie die Kinder längst getrennter Promi-Paare aussehen.