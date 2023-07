Taylor Swift: Fünf skurrile Fakten über die Sängerin – vor DIESEM Tier hat sie panische Angst!

Taylor Swift feierte mit ihrem Debütalbum "Taylor Swift" im Oktober 2006 ihren internationalen Durchbruch. Mittlerweile ist die US-amerikanische Sängerin an der Spitze der Karriereleiter angelangt. Sie kann sich weltweit über ausverkaufte Konzerthallen freuen und bricht einen Rekord nach dem anderen. Doch es gibt einige Fakten über die Musikerin, die nur wenige kennen. Wir haben fünf Fun Facts für dich, von denen du garantiert noch nicht gehört hast!

Anzeige

1. Taylor Swift hat panische Angst vor Seeigeln

In der "The Ellen DeGeneres Show" sprach die US-Amerikanerin einst über ihre größten Ängste. Dabei gab sie zu, dass sie panische Angst vor Seeigeln hat. Der Grund? Die Meeresbewohner sind Taylor Swift zufolge ganz schön heimtückisch. "Wenn du in der Karibik bist und denkst: 'Oh, dieses Wasser ist so schön, es ist unglaublich!' Du kannst die Seeigel nicht sehen und dann trittst du auf einen. Sie haben Widerhaken und dringen in alles ein, was sie berühren." Vor allem vor den Verletzungen, die Seeigel hervorrufen können, hat die Musikerin Angst. "Ich kann Seeigel einfach nicht leiden", stellte sie deshalb gegenüber Ellen DeGeneres klar.

Anzeige

Anzeige

2. Taylor Swift hat eine ihrer Katzen nach einem "Grey's Anatomy"-Star benannt

Dass Taylor Swift eine wahre Tierliebhaberin ist, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Sie hat drei Katzen, die regelmäßig auf ihrem Instagram-Kanal sind. Ihr Kater heißt Benjamin Button (namentlich angelehnt an den gleichnamigen Film mit Brad Pitt). Zudem hat sie zwei schottische Faltohrkatzen, die auf den Namen Olivia Benson (namentlich angelehnt an eine Polizistin aus der TV-Serie "Law & Order") und Meredith Grey hören. Doch wusstest du, dass sie eine ihrer Katzen nach Ellen Pompeos "Grey's Anatomy"-Charakter benannt hat? Im Interview mit "US Weekly" erklärte sie die Namenswahl wie folgt:

Sie heißt Meredith - Meredith Grey, wiel sie eine graue Katze ist und weil ich "Grey's Anatomy" liebe! Taylor Swift, , 2011

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

3. Taylor Swift hat einen Doktortitel - ohne studiert zu haben

Im Mai 2022 wurde Taylor Swift eine ganz besondere Ehre zuteil. Von der New York University wurde ihr der Ehrendoktortitel in Kunstwissenschaften verliehen - und das, obwohl die 33-Jährige selbst nie an einer Universität studiert hat. In einer traditionellen Abschlussrobe hielt sie nach der Verleihung auch gleich ihre erste Rede als Doktorin.

Einen Ehrendoktortitel zu bekommen, hatte sich die gebürtige US-Amerikanerin übrigens schon lange gewünscht. Gegenüber "Vogue" plauderte sie 2016 aus, dass es ein großes Ziel von ihr sei, mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet zu werden. Der Grund? "Weil Ed Sheeran auch einen hat und ich glaube, er fühlt sich besser als ich, weil ich keinen habe", scherzte sie im Interview.

Taylor Swift wurde mit einem Doktortitel ausgezeichnet. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig

Anzeige

4. Taylor Swift rasiert sich jeden Tag

Nachdem in den sozialen Medien darüber diskutiert wurde, ob man sich beim Duschen die Beine waschen sollte, sprachen Taylor Swift und Ellen DeGeneres in der "The EllenDeGeneres Show" erneut über das Thema. Dabei gab die "Love Story"-Interpretin preis: "Ja, tue ich, weil wenn du dir die Beine rasierst... der Rasierschaum ist wie Seife, nicht wahr?" Und weiter:

Ich rasiere meine Beine sozusagen immer. Taylor Swift, , 2019

Ellen DeGeneres schien das überhaupt nicht glauben zu können. "Jeden Tag?", hakte sie nach. "Nun, ich meine, ja", stellte Taylor Swift klar. "Gott, musst du haarig sein", witzelte die Moderatorin daraufhin.

5. Taylor Swift wollte eigentlich Finanzberaterin werden

Da ihre Mutter im Finanzwesen arbeitete und ihr Vater als Börsenmakler angestellt war, ging Taylor Swift schon früh davon aus, dass sie selbst eine Karriere im Finanzwesen einschlagen würde. "Ich wusste nicht, was ein Finanzberater ist, als ich acht Jahre alt war, aber ich habe einfach jedem erzählt, dass ich das werden würde", gab sie einst in einem Instagram-Q&A preis. Und weiter: "Am ersten Schultag fragten sie uns zum Beispiel: 'Was wollt ihr werden, wenn ihr groß seid?' Und alle sagten: 'Ich will Astronaut werden!' Oder: 'Ich will Ballerina werden!' Und ich so: 'Ich werde Finanzberaterin.'" Doch im Laufe der Jahre änderte Taylor ihre Meinung und entschied sich - inspiriert durch die Songs von Shania Twain, Faith Hill und Co. - dazu, Musik zu machen.