Taylor Swift schockt alle Fans: Mit DIESEM berühmten Ex-Freund ist sie heute befreundet!

Was für eine Sensation! Taylor Swift holt während ihrer Tournee plötzlich ihren berühmten Ex auf die Bühne und verrät, dass die beiden sogar enge Freunde sind. Damit hat wohl niemand gerechnet. Wer es ist, erfährst du hier...

Dass Taylor Swift gerne mal Songs über ihre Ex-Freunde singt, ist ja bekannt. Und die meisten ihrer Verflossenen sind deshalb wohl nicht so gut auf die Sängerin zu sprechen. Doch jetzt überrascht Taylor Swift alle und verrät, dass einer ihrer Ex-Boyfriends mittlerweile sogar zu ihren engsten Freunden zählt. Das wusste bisher echt niemand!

Swift holt Ex-Freund Taylor Lautner auf die Bühne

Taylor Swift tourt gerade mit ihrer ausverkauften "The Eras"-Tour durch die USA. Während ihrer Performance in Kansas City kommt auf einmal die Mega-Überraschung, die das Publikum vor Ort zum Ausrasten bringt.

Plötzlich holt Taylor Swift ihren Ex-Freund auf die Bühne: Taylor Lautner! Swift und der "Twilight"-Star waren 2009 ein Paar und sorgten mit ihrer Romanze für jede Menge Schlagzeilen. Sie galten als DAS Traumpaar, doch lange hielt ihre Beziehung nicht. Nach nur wenigen Monaten war schon wieder Schluss.

Das sagt Taylor Swift über ihren Ex Lautner

Auch dem Schauspieler soll Swift einige ihrer Songs gewidmet haben und die Trennung in ihren Liedern verarbeitet haben. Doch bei den beiden gibt es dennoch kein böses Blut. Das Ex-Paar versteht sich bestens. Auch mit der Ehefrau von Lautner, die ebenfalls Taylor heißt, versteht sich Swift super. Wow, na das ist doch mal eine Überraschung!

Auf der Bühne spricht Taylor Swift über ihren Ex und seine Ehefrau:

"Er ist eine positive Kraft in meinem Leben. Seine Frau und er sind mittlerweile sehr enge Freunde von mir geworden" Taylor Swift

Swift witzelt weiter: "Und wir haben alle drei den gleichen Vornamen, das ist so praktisch."

Taylor Lautner postet außerdem ein Foto auf seinem Instagram-Account, das ihn, seine Frau Taylor und seine Ex Taylor Swift Backstage beim Konzert zeigen.

Taylor Lautner: Das ist seine Frau

Der Schauspieler, der mit den "Twilight"-Filmen seinen internationalen Durchbruch feierte, ist seit November 2022 verheiratet. Die Traumhochzeit fand auf einem Weingut in Kalifornien mit nur rund 100 Familienmitglieder und Freunde statt. Doch wer ist die Frau an seiner Seite? Ihr Name ist wie bereits verraten ebenfalls Taylor (früher Dome, jetzt Lautner) und sie ist ein ganz normales Mädchen, das als Krankenschwester arbeitet. Seit 2018 sind die beiden bereits ein Paar. Als die beiden sich kennenlernten, war sie noch Studentin und hatte mit der Glitzer-Welt in Hollywood gar nichts zu tun.

Genau das scheint Taylor Lautner gefallen zu haben. Immer wieder sagt er in Interviews, dass er das "normale" Leben abseits des Rampenlichts gemeinsam mit seiner Frau schätzt und nie wieder missen möchte.