Taylor Swift: So verbringt der Superstar Weihnachten und Silvester

Es scheint sich eine immer festere Beziehung zwischen dem Popstar Taylor Swift (34) und dem Football-Spieler Travis Kelce (34) zu entwickeln. Laut Medienberichten verbringen die beiden sogar schon die kommenden Feiertage gemeinsam - zumindest teilweise.

Wie eine Quelle gegenüber "Page Six" ausplauderte, sei Swift in jedem Fall sowohl am ersten Weihnachtsfeiertag als auch an Silvester in Kansas City, wo Kelces aktuelles Team, die Kansas City Chiefs, beheimatet ist und der Tight End naturgemäß derzeit seinen Lebensmittelpunkt hat.

Taylor Swift wird bei zwei NFL-Spielen in Kansas City erwartet

"Sie wird mit Sicherheit bei den Spielen dabei sein", sagte die Quelle dem Bericht zufolge. Die Chiefs spielen zunächst am Montag, dem 25. Dezember 2023, im Arrowhead Stadium gegen die Las Vegas Raiders. Nur wenige Tage später, am 31. Dezember 2023, folgt das Match gegen die Cincinnati Bengals, ebenfalls im heimischen Stadion. Unklar sei nur, ob Swift zwischen den Spielen in Kansas City bleiben wird oder zurück in ihre Heimat, den US-Bundesstaat Tennessee, zu ihren Eltern Andrea (65) und Scott Swift (71) fliegen wird. Auch ob ihre Eltern womöglich sogar ebenfalls nach Kansas City kommen, ist dem Insider zufolge nicht bekannt.

Taylor Swift und Travis Kelce sind seit November offiziell ein Paar

Swift und Kelce bestätigten am 11. November 2023 mit einem öffentlichen Kuss die monatelangen Spekulationen um eine angebliche Liebesbeziehung zwischen den beiden. Kelce wurde erstmals Anfang Juli bei einem Konzert von Swift gesehen und heizte damit die Gerüchteküche erstmals an. Als Swift ihrerseits dem NFL-Star Ende September bei einem seiner Spiele zujubelte, waren sich eigentlich bereits alle Beobachter einig, das zwischen den beiden Superstars mehr als bloße Sympathie herrscht.