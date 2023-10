Taylor Swift und Travis Kelce turteln in New York! 

Zunächst ging es für Taylor Swift und Travis Kelce in ein Nobelrestaurant in New York, danach händchenhaltend zu separaten Überraschungsauftritten bei "Saturday Night Live". Sie zeigen ganz öffentlich, wie gern sie sich haben!

Anzeige

Diese Fotos von Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) sprechen eine recht eindeutige Sprache. Die Sängerin und der American-Football-Profi wurden in New York gesichtet, wo sie nach einem Dinner händchenhaltend das Nobelrestaurant Nobu verlassen haben.

Nachdem Swift mehrere Spiele Kelces besucht hatte, dürfte diese öffentliche Zuneigung Spekulationen um eine mögliche Beziehung weiter anheizen. "Page Six" und weitere Medien haben kurze Clips und zahlreiche Fotos veröffentlicht, die Swift und den Sportler beim Verlassen des Restaurants zeigen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Überraschungsauftritte in Kult-Show

Für Kelce und Swift ging es danach weiter zur US-Kult-Show "Saturday Night Live" (SNL). Zunächst trat er kurz in dem Comedy-Format auf, die Sängerin etwas später separat von ihm.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

In der Show wurden unter anderem auch Witze darüber gemacht, wie sehr die angebliche Romanze der beiden zuletzt selbst rund um die National Football League (NFL) für Aufsehen gesorgt hatte. Kelce war kurz in einem Sketch zu sehen, in dem das Ganze auf die Schippe genommen wurde. Swift wiederum kündigte die Rapperin Ice Spice (23) an.

Anzeige

Anzeige

Wie steht es um die Beziehung von Swift und Kelce?

Zwar werden die Sängerin und der Sportler vielerorts als neues Promi-Traumpaar gehandelt, vor rund drei Wochen hieß es aber noch, dass sie angeblich selbst noch nicht so ganz wüssten, wohin alles führen könnte.

Sie seien "noch dabei, sich kennenzulernen", hatte ein Insider dem "People"-Magazin verraten. Eine weitere anonyme Quelle fügte an, dass die beiden ihre Beziehung noch nicht definiert hätten. Travis Kelce sei "ein charmanter Typ" und die beiden seien eher in einer Situation, "in der man zusammen abhängt, als sich zu verabreden".