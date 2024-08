"The Bear 3": Diese Hollywood-Superstars sind Teil der neuen Staffel

Diese Show ist ein echter Leckerbissen. Fans und Kritiker lieben "The Bear: King of the Kitchen", weshalb jetzt in Deutschland bereits die dritte Staffel der US-Serie startet. Die Fans können sich auf ein paar Gaststars als besondere Zutaten freuen.

In den letzten beiden Jahren räumte "The Bear: King Of The Kitchen" bei Emmy-Verleihungen (zehn Awards) und Golden-Globe-Awards (vier Auszeichnungen) groß ab, im September könnten bei den Emmys im Idealfall 20 weitere Trophäen hinzukommen. Die Dramedy-Serie um den Gourmet-Koch Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White, 33), der nach dem Selbstmord seines Bruders Mikey (Jon Bernthal, 47) nach Chicago heimkehrt, um dort Mikeys Sandwich-Laden "The Original Beef of Chicagoland" wieder auf Trab zu bringen, wurde zuletzt mehr gehypt als die Neueröffnung eines Drei-Sterne-Restaurants in Paris oder New York.

Kein Wunder, dass es viele Stars - nicht nur Schauspieler:innen! - zu der Serie hinzieht. Deshalb gibt es auch in der dritten Staffel hochkarätige Neuzugänge und besondere Gäst:innen.

"The Bear" zieht magisch Schauspielstars an

Von Beginn an war der Cast zum Zungeschnalzen. Neben einigen eher noch unbekannten Schauspielern waren etwa mit Oliver Platt (64, "Die drei Musketiere", "2012"), Jon Bernthal ("The Walking Dead"), Joel McHale (52, "Spider-Man 2") und auch mit Ebon Moss-Bachrach (47, "Marvel's The Punisher"), der Carmys besten Freund Richie Jerimovich spielt, gestandene Schauspieler am Start.

Bereits in Staffel eins gab es bemerkenswerte Gäst:innen, die das Serien-Menü aufpeppten. So spielte Molly Ringwald (56), die Teen-Queen der 1980er-Jahre aus Filmen wie "Pretty In Pink", mit. Mit dem Erfolg wurden auch die Gast-Ingredienzien für Staffel zwei opulenter. Mit Jamie Lee Curtis (65, "Halloween", "Ein Fisch namens Wanda") und Olivia Colman (50, "The Favourite - Intrigen und Irrsinn", "The Crown") kamen zwei Oscar-Gewinnerinnen an Bord. Curtis spielt die Mutter der Berzatto-Geschwister, Colman gibt Andrea, die britische Küchenchefin im noblen Restaurant "Ever".

In Staffel drei legen die Macher noch ein paar edelste Star-Gewürze drauf ...

Auch echte Top-Gastronomen sind dabei

So dürfen sich die Fans auf Josh Hartnett (46) freuen. Der war dank Auftritten in "Pearl Harbour" und "Black Hawk Down" oder "Lucky Number Slevin" Mitte der 2000er-Jahre auf dem Weg zum absoluten Superstar. Nach einer privaten Auszeit und der Konzentration auf Familie und andere Projekte tauchte er letztes Jahr in "Oppenheimer" wieder in einem Blockbuster auf.

Auch neu dabei ist John Cena (47). Die ehemalige Wrestling-Legende (16-facher Weltmeister) bastelt bereits seit über zehn Jahren erfolgreich an der Schauspielkarriere, war in "The Suicide Squad" und "Barbie" und zuletzt in "Ricky Stanicky" an der Seite von Zac Efron zu sehen.

Die Serie wird in Staffel drei, so viel sei noch verraten, auch durch das Auftauchen von Stars der realen Koch-Szene geadelt. Mit Daniel Boulud, René Redzepi, Thomas Keller führen Restaurantchefs und Spitzenköche eine ganze Armada von Food-Persönlichkeiten an, unter denen auch erfolgreiche Kochbuchautor:innen sind. Die Namen Grant Achatz, Christina Tosi, Kevin Boehm, Wylie Dufresne, Will Guidara, Genie Kwon, Malcolm Livingston II, Anna Posey und Rosio Sanchez lassen Kenner:innen der Szene das Wasser im Mund zusammenlaufen.