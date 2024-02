"The Big Bang Theory"-Star Johnny Galecki bestätigt: Er hat geheiratet und wurde erneut Vater!

Der "The Big Bang Theory"-Star Johnny Galecki (48) macht aus seinem Privatleben ein gut gehütetes Geheimnis. Umso überraschender kommen nun gleich zwei beiläufige Enthüllungen: Er wurde erneut Vater und hat geheiratet.

Mit einer für Hollywood erstaunlichen Beiläufigkeit hat der Schauspieler nun gleich zwei große Gerüchte um sein Privatleben gelüftet. Für die März-Ausgabe des Einrichtungsmagazins "Architectural Digest" lieferte der Schauspieler die Coverstory und tat dies gemeinsam mit seiner Partnerin Morgan - oder besser gesagt seiner Ehefrau. Denn in einem Nebensatz des Artikels wird enthüllt, dass die beiden tatsächlich den Bund der Ehe eingegangen sind.

Auch die Babybombe platzt ganz am Rande. So heißt es darin, dass Morgan Galecki während des Fotoshootings für die Coverstory schwanger gewesen sei und das Kind - eine Tochter namens Oona Evelena - kurz darauf auf die Welt gekommen sei. Genaue Angaben, wann die Hochzeit stieg und wann Oonas Geburt stattfand, fehlen jedoch weiterhin.

Sowohl um die Ehe als auch die Geburt des Kindes kursierten bislang nur Mutmaßungen, die nun also indirekt bestätigt wurden. So wird Galecki in dem Artikel diesbezüglich zwar nicht wörtlich zitiert. Die Tatsache, dass er diesen jedoch bereits stolz auf seinem offiziellen Instagram-Account teilte, dürfte als ausreichende Bestätigung für die Richtigkeit dessen Inhalts dienen.

Sohn Avery grüßt als Horror-Hase

Da die Fotos im Artikel vor der Geburt von Oona Evelena aufgenommen wurden, fehlt der jüngste Familienzuwachs selbstredend noch darauf. Galeckis erstes Kind hat es derweil auf die Bilder geschafft - Sohn Avery versteckt sein Gesicht auf dem Titelfoto hinter einer gespenstischen Hasenmaske.

Avery kam im Jahr 2019 zur Welt, seine Mutter ist Galeckis Ex-Partnerin Alaine Meyer, von der er sich im Jahr 2020 getrennt hatte.