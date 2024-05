"The Masked Singer": Dieser "Highschool Musical"-Star hat die US-Staffel gewonnen!

Am 18. Mai endete die deutsche Ausgabe von "The Masked Singer" und auch die amerikanische Version hatte jetzt ihr Finale. Welche Kostüme es gab, wer sich unter den Masken verbarg und wer die Staffel gewann, verraten wir dir hier.

Das Wichtigste in Kürze Das Finale der elften Staffel der US-amerikanischen Version von "The Masked Singer" ist gerade gelaufen.

Hier findest du alle Infos rund um das hochkarätige Rateteam, die Masken und alle enthüllten Stars.

Gewinnerin der elften Staffel TMS USA ist "High School Musical"-Star Vanessa Hudgens.

Finale und Gewinnerin der elften Staffel "The Masked Singer" USA 2024

In einem überraschenden Finale der elften Staffel von "The Masked Singer" in den USA wurde der Goldfisch zum Champion gekrönt, und enthüllte sich als Vanessa Hudgens (35), bekannt aus "High School Musical". Für die Schauspielerin war die Teilnahme ein aufregender Ritt und eine unvergessliche Erfahrung. Sie betonte, dass die Einladung zur Show genau zum richtigen Zeitpunkt kam, als sie nach neuen Herausforderungen suchte und von ihren Fans ermutigt wurde, mehr zu singen. Vanessa Hudgens schwärmte im Interview mit "Entertainment Tonight": "Es war definitiv ein aufregender Ritt. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so tief berühren würde."



Im spannenden Finale setzte sie sich gegen Schauspieler Scott Porter, bekannt aus "Ginny & Georgia", unter dem Kostüm der Kaugummikugel durch. Ein Hinweis auf Vanessa unter dem Fischkostüm hätte ihre deutlich erkennbare Schwangerschaft sein können, die sie erstmals öffentlich bei den Oscars präsentierte.

Das ist das amerikanische Rateteam

Die elfte Staffel der US-amerikanischen Show "The Masked Singer" ist am 6. März 2024 gestartet. Moderator ist Nick Cannon (43). Im Rateteam saßen in diesem Jahr Rita Ora (33), Robin Thicke (47), die Moderatorin Jenny McCarthy (51) und der Schauspieler Ken Jeong (54).

Diese Masken waren bei "The Masked Singer USA" 2024 dabei

So sahen die spektakulären Masken aus:

Der Goldfisch

Das Buch

Die Kaugummikugel

Miss Cleocatra

Der Liebesvogel

Die Rote-Beete-Zwillinge

Die Echse

Die Pudelmotte

Die Uhr

Der Seestern

Der hässliche Pulli

Der Koala

Herr Löwe

Spaghetti & Fleischbällchen

Afghanischer Windhund

Die Robbe

Insgesamt nahmen 22 Kandidaten an der neunten Staffel von "The Masked Singer" USA teil. In dieser Reihenfolge wurden die Stars demaskiert:

Gewinnerin der elften Staffel ist Sängerin und "High School Musical"-Star Vanessa Hudgens . Sie steckte unter dem Goldfisch und wurde in der finalen Folge 13 demaskiert.

Schauspieler Scott Porter aus "Hart of Dixie", "Ginny & Georgia" und "Friday Night Lights" steckte unter der Kaugummikugel und wurde in der finalen Folge 13 demaskiert.

Die R&B- und Disco-Sängerin Thelma Houston steckte unter der Uhr und wurde in Folge zwölf demaskiert.

Die Schauspielerin Chrissy Metz , bekannt aus "American Horror Story" und "This Is Us", steckte unter der Pudelmotte und wurde in Folge zehn demaskiert.

In Folge neun wurden die R ote-Beete-Zwillinge demaskiert. Die zwei Rüben waren die beiden "American Idol"-Finalisten von 2003: Pop/Rock-Sänger Clay Aiken und der Gewinner R&B-Sänger Ruben Studdard .

Der "Gremlins"- und "Die Goonies"-Schauspieler Corey Feldman steckte unter der Robbe und wurde in Folge neun demaskiert.

Schauspielerin Jenifer Lewis , bekannt aus "Black-ish", "Sister Act" und "Der Prinz von Bel-Air", steckte unter Miss Cleocatra und wurde in Folge acht demaskiert.

"The Office"-Schauspielerin Kate Flannery steckte unter dem Seestern und wurde in Folge sieben demaskiert.

Musiker Charlie Wilson steckte unter dem hässlichen Pulli und wurde in Folge sieben demaskiert.

Der amerikanische Football-Spieler DeMarcus Ware steckte unter dem Koala und wurde in Folge sechs demaskiert.

Der amerikanische Football-Spieler und Ex-Bachelor Colton Underwood steckte unter dem Liebesvogel und wurde in Folge sechs demaskiert.

Sänger Sisqó steckte unter der Echse und wurde in Folge fünf demaskiert.

Moderator und Cousin des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, Billy Busch, steckte unter der Maske des Herrn Löwen und wurde in Folge vier demaskiert.

Gastronom und TV-Persönlichkeit Joe Bastianich steckte unter den Spaghetti & Fleischbällchen und wurde in Folge drei demaskiert.

TV-Persönlichkeit Savannah Chrisley steckte unter dem afghanischen Windhund und wurde in Folge zwei demaskiert.

Schauspieler und Komiker Kevin Hart ("Fatherhood" und "Jumanji") steckte unter dem Buch und wurde in Folge eins demaskiert.

Du willst die Demaskierungen sehen? Kein Problem, hier haben wir alle für dich gesammelt:

G ... nicht wie Gabriella, sondern Gewinnerin der elften Staffel TMS: Sängerin und Schauspielerin Vanessa Hudgens

Der preisgekrönte "Friday Night Lights"-Schauspieler Scott Porter rollte sich als Kaugummikugel ins Finale

Grammy-Gewinnerin Thelma Houston gewann als Uhr die Herzen aller

Die Emmy-nominierte Schauspielerin Chrissy Metz war die Pudelmotte

Unter den Rote-Beete-Zwillingen steckten "American Idol"-Musiker Clay Aiken und Ruben Studdard

Er robbte sich durch die Show: Der legendäre Schauspieler Corey Feldman war die Robbe

Kleopatra und Katze in einem - Jenifer Lewis versteckte sich hinter Miss Cleocatra

Unter dem Seestern steckte Meredith Palmer aka Kate Flannery

Unter dem hässlichen Pulli verbarg sich der Grammy-Nominierte Charlie Wilson

Die Koala-ty-time von Football-Spieler DeMarcus Ware ist zu Ende

Ex-Bachelor Colton Underwood hat als Liebesvogel die Herzen aller erobert

Sänger Sisqó steckte unter der Echse - Rita Ora war schockiert

Herr Löwe hat seine Mähne gelüftet - darunter steckte Billy Busch

Spaghetti & Fleischbällchen: So leckeres Essen zaubert Joe Bastianich nur auf den Teller

Wau! Unter dem afghanischen Windhund steckte Savannah Chrisley

Comedian Kevin Hart demaskierte sich selbst

