"The Voice"-Coach Bill Kaulitz: Auf Instagram lässt er die Hüllen fallen

Ein besonderes Neujahrsgeschenk machte Bill Kaulitz (34) seinen Fans: Der Tokio Hotel-Sänger erfreute seine Follower bei Instagram mit nackten Tatsachen. Aus dem Urlaub in Bali sendete er hüllenlose Grüße und zeigte sich, wie Gott ihn schuf.

Schon seit einigen Tagen lässt es sich Bill Kaulitz auf Bali gut gehen und hält seine 1,5 Millionen Instagram-Follower auf dem Laufenden. Nachdem er sich vor traumhafter Kulisse bereits in einem Infinity-Pool, sehr vertraut mit seinem Kumpel Gianluca Fellini, in einem Naturtümpel unter einem Wasserfall und bei einer traditionellen Seelenreinigung zeigte, krönte er seine "Bali-Sessions" nun mit einem besonderen Clip in einer Instagram-Story. Er zeigt den Sänger splitterfasernackt in seinem Hotelzimmer.

Hüllenlos: Bill Kaulitz präsentiert seinen nackten Hintern

Ein hübscher Rücken kann auch entzücken, dachte sich wohl Bill Kaulitz. Der "The Voice of Germany"-Coach präsentiert auf Instagram seinen Fans seine unverhüllte Kehrseite. Bill steht nackt im Hotelzimmer, scheint verträumt nach draußen zu schauen - und lässt seine Fans tief blicken. Nämlich auf seinen Hintern.

Bill hat in Bali nicht den Luxus, sondern vor allem die Natürlichkeit gesucht. Am 7. Januar postete er Bilder und Clips, die zeigen, wie er an einem Melukat-Ritual teilnimmt. Dabei reinigen Hindus mit heiligem Wasser und eigentlich bei Vollmond Körper und Seele. Das Bad soll vor Krankheit bewahren, Unglück und Pech abwenden und vor Chaos und Sünden im Alltag beschützen. Dazu passte, was Bill einen Tag zuvor zu einem Bild schrieb, das ihn in einem kleinen Becken unter einem Wasserfall zeigt: "Wasche sie ab, all meine Sünden."

Bill Kaulitz und sein Surferboy: Mehr als nur gute Bekannte?

Fans und Medien rätseln, wer Bills Schwarzweiß-Nacktfoto geschossen hat. Klar ist nur, dass es am "letzten Morgen auf Bali" entstand, das schrieb Bill selbst zur Story. War Gianluca Fellini der Fotograf? Mit dem Italiener zeigte sich der "The Voice of Germany"-Coach zuvor sehr innig und vertraut auf Bildern und schrieb dazu: "Nach acht Jahren wieder auf Bali vereint."

Während "InTouch" vom "vermeintlichen Urlaubsflirt" schrieb und mutmaßte: "Haben die beiden die Nacht miteinander verbracht?", sah es die "Südwest Presse" entspannter. Demnach seien die Bilder - eines zeigte Gianluca, wie er Bill auf den Kopf busselte - eher Bild-gewordene Zeugnisse einer langen Freundschaft. Fellini ist nämlich Fotograf und drehte als Regisseur vor acht Jahren das Video für den Tokio Hotel-Song "Run, Run, Run". Auf Bali ist Fellini zudem Surfshop-Besitzer.

Alles also ganz harmlos? Versucht Bill von den Gerüchten um Marc Eggers abzulenken, mit dem er laut "InTouch" jüngst knutschend ertappt wurde? Letztlich sollte es aber egal sein. Vor allem zeigen die Bilder aus Bali nämlich einen anscheinend sehr glücklichen Menschen.