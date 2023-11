Bei Bill Kaulitz soll endlich Schluss mit dem Single-Dasein sein. Während sein Bruder Tom Kaulitz seit 2019 glücklich mit Supermodel Heidi Klum verheiratet ist, hat Bill anscheinend immer wieder Pech in der Liebe. Um dem Liebes-Glück seines Bruders auf die Sprünge zu helfen, plant Tom jetzt offenbar einen ungewöhnlichen Kupplungsversuch.

Im Clip: Tom Kaulitz will seinen Bruder Bill verkuppeln

Tom Kaulitz hat schon länger die richtige Person an seiner Seite gefunden. 2018 machten der Bassist und Heidi Klum ihre Beziehung öffentlich. Bei seinem Bruder Bill sieht das Ganze noch anders aus. Denn der ist Single – doch das soll sich offenbar so schnell wie möglich ändern. Denn Tom hat einen Plan geschmiedet: Er will Bill mit einem Fan verkuppeln. Das haben die Tokio Hotel-Stars in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills" verraten.

"Ich werde ein kleines Live-Dating machen. Tom wird mich verkuppeln", erklärt Bill in der aktuellen Folge. Und dabei handelt es sich definitiv nicht um einen Scherz, wie Tom deutlich macht: "Ich werde dich verkuppeln – wir machen so was wie 'Herzblatt'." Den richtigen Ort für die Dating-Aktion haben die beiden offenbar auch schon gefunden. Das Ganze soll in der Hamburger Elbphilharmonie stattfinden, wo die Zwillinge bald einen Live-Podcast aufnehmen werden.

Jeder der sich traut, soll dort die Chance bekommen, Bill näher kennenzulernen. Am Ende werde dann Tom jemanden aussuchen, der seiner Meinung nach am Besten zu seinem Bruder passt.

Tom: "Es geht nicht nur um Sex"

Wie das Live-Dating-Event in der Elbphilharmonie aussehen soll, wissen die beiden schon ganz genau. "Es wird eine Box geben. In der Elbphilharmonie. Das ist eine Box mit Herzstickern, das heißt: Wenn ihr mich live daten wollt, in der Elbphilharmonie, und ihr seid so mutig und sagt: 'Kommt, wisst ihr was, ich mache da jetzt mit. Ich würde auch gerne meine Chance bei Bill haben', dann könnt ihr euch diesen Herzsticker nehmen und euch auf die Brust kleben. Und Tom wird dann aussuchen."

Dabei soll es offenbar keine speziellen Regeln. Es könnten sich auch Pärchen melden, so Bill im Podcast "Kaulitz Hill". Tom stellt dann aber doch noch klar: "Es geht nicht nur um Sex. Wir suchen einen ernsthaften Partner für dich, oder?". Da fügt Bill nur schmunzelnd hinzu: "Ja, können wir dann ja gucken, wie ernst es dann wird."