"The Voice"-Coach Ronan Keating: Große Trauer! Sein Bruder starb bei einem tragischen Autounfall

Ronan Keating muss einen schweren Verlust verkraften. Sein älterer Bruder Ciaran Keating ist am Wochenende überraschend gestorben. Er kam bei einem Autounfall ums Leben.

Anzeige

Ronan Keatings Bruder hatte einen schweren Autounfall

Am vergangenen Samstag erreichte Ronan Keating die schreckliche Nachricht vom plötzlichen Tod seines Bruders. Laut Informationen von "The Sun" war Ciaran Keating gerade mit dem Auto in der Nähe der Stadt Swinford unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto kam. Noch am Unfallort soll er verstorben sein.

Seine Ehefrau Ann Marie saß als Beifahrerin mit ihm im Auto und wurde verschiedenen Medienberichten zufolge mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die beiden wollten offenbar zum Fußballspiel ihres 28-jährigen Sohnes Ruairi fahren, bevor sich der schreckliche Unfall ereignete. Neben seiner Ehefrau hinterlässt der Ire drei Kinder.

Anzeige

Anzeige

Ronan Keating erfuhr am Telefon vom Tod seines Bruders

Wie ein Insider gegenüber "The Sun" berichtet, spielte Ronan Keating gerade Golf mit seiner Ehefrau Storm, als ihn der Anruf erreichte, dass sein Bruder plötzlich verstorben ist. "Es ist ein Anruf, den niemand wegen seiner Liebsten entgegennehmen möchte", meint der Informant. Und weiter:

Ronan ließ alles stehen und liegen, als er die niederschmetternde Nachricht hörte. Insider, , 2023

Für seine Familie versuche der 46-Jährige stark zu bleiben. Er soll nach dem Anruf sofort nach Irland gereist sein, um seine Verwandten zu unterstützen. Auch seine TV-Drehs sagte der "The Voice of Germany"-Coach laut "The Sun" ab.

Ronan ist einfach völlig am Boden zerstört. Er lebt für seine Familie. Das ist ein grausamer Schlag aus heiterem Himmel. Insider, , 2023

Ronan Keating hat sich bislang noch nicht öffentlich zum Tod seines Bruders geäußert. Ob noch ein Statement von ihm folgt oder ob er sich erst einmal ganz auf seine Familie fokussiert, bleibt abzuwarten.