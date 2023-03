"The Voice Kids"-Coach Álvaro Soler arbeitete vor seinem musikalischen Durchbruch als Lieferbote

Das Wichtigste in Kürze Álvaro Soler ist als Musiker sehr erfolgreich. Zu seinen bekanntesten Songs zählen "Sofia", "La Cintura" und "El mismo sol".

Seit 2021 ist der Sänger als Coach bei "The Voice Kids" zu sehen. Auch in der elften Staffel, die ab dem 10. März wöchentlich auf SAT.1 ausgestrahlt wird, ist er wieder mit dabei.

Doch Álvaro war nicht immer so erfolgreich. Während seines Studiums hat er viel gejobbt. Hier erfahrt ihr, welche Berufe er bisher schon ausprobiert hat.

Álvaro Soler ist seit 2021 fester Bestandteil von "The Voice Kids". Zusammen mit Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo sucht er in der Gesangsshow Deutschlands größte Nachwuchstalente. Doch tatsächlich begann Álvaros Musikkarriere erst so richtig nach seinem Industriedesign-Studium in Barcelona. Während seiner Zeit an der Uni sammelte er viele Berufserfahrungen. Wir verraten euch, welche Jobs der gebürtige Spanier schon gemacht hat.

Álvaro Soler wuchs bis zu seinem zehnten Lebensjahr in seiner Geburtsstadt Barcelona auf. Danach verschlug es ihn und seine Familie nach Tokio, wo er eine deutsche Schule besuchte. Im Alter von 17 Jahren kehrte der Musiker nach Barcelona zurück und entschied sich dazu, an der Escuela de Grafismo Elisava Industriedesign zu studieren.

Diese Jobs hat Álvaro Soler schon ausprobiert

Tatsächlich träumte Álvaro nicht wie viele seiner Kolleg:innen schon im Kindesalter davon, eines Tages als Musiker erfolgreich zu werden. Wie er im exklusiven SAT.1-Interview verrät, wollte er damals Game-Designer werden. Auch eine Karriere als Formel-1-Fahrer konnte er sich gut vorstellen. Eine Gesangskarriere hingegen erschien ihm damals noch "so weit weg und schwierig". Letztendlich entschied sich der 32-Jährige dann dazu, Auto-Design zu studieren. Während des Studiums arbeitete er hart - unter anderem als Lieferbote! Doch auch andere Jobs probierte der Sänger damals aus:

"Als ich an der Uni studiert habe, habe ich zum Beispiel gejobbt als Chauffeur, Eventhost, als Steward, Park-Einweiser oder Lieferbote." Álvaro Soler, , 2023

Álvaro Solers Durchbruch als Musiker

Im Laufe der Jahre entdeckte der gebürtige Spanier immer mehr seine Leidenschaft zur Musik. Er begann, sich auf die Musik zu fokussieren, um eines Tages als Sänger arbeiten zu können - mit Erfolg! 2010 gründete er zunächst die Band Urban Lights, mit der er auch an der Castingshow "Tú sí que vales" teilnahm und es bis ins Finale schaffte. Danach startete Álvaro als Solokünstler durch und nahm im Jahr 2015 sein erstes Album Eterno agosto auf. Mittlerweile hat er bereits drei Alben veröffentlicht - und ist aus der Musikbranche kaum mehr wegzudenken. Auch 2023 dürfen sich seine Fans wieder über neue Hits freuen, wie er im Interview bereits anteasert. Álvaro ist jedenfalls schon sehr gespannt auf das neue Jahr: "Ich freue mich sehr auf die Tour und die Festivals dieses Jahr und darauf, mit den deutschen Fans Party zu machen."

Álvaro mochte seine Stimme nicht

Übrigens: Wusstest du, dass Álvaro seine Stimme im Kindesalter überhaupt nicht mochte? "Früher klang ich schrecklich", sagt er über sich selbst im Interview mit SAT.1. Er glaubt aber, dass das an der fehlenden Übung gelegen haben könnte. Erst als er regelmäßig zum Gesangsunterricht ging, lernte er, seine Stimme richtig zu benutzen und ihren besonderen Klang so richtig zu schätzen.