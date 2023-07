Das Wichtigste in Kürze Alvaro Soler stellte seine Freundin vor rund einem Jahr der Öffentlichkeit vor.

Jetzt hat das Paar heimlich geheiratet.

Auf Instagram teilte der Sänger süße Hochzeitsbilder.

Wie sich das Leben der Eheleute nach der Trauung verändert hat, erfährst du hier.

Alvaro Soler hat heimlich Ja gesagt! Seine Follower hat der Sänger und ehemalige "The Voice Kids"-Coach rund einen Monat später darüber in Kenntnis gesetzt. Doch wie ergeht es den Eheleuten nach ihrer Trauung?

Sieh dir im Video die süßen Glückwünsche von Alvaros Promi-Kollegen an

Nach Hochzeit: So läuft Alvaro Soler und Melanie Krolls Ehe

Wenige Tage nach der Hochzeitsverkündung stellte sich Melanie Kroll bei Instagram nun den Fragen ihrer Fans. Ein:e Follower:in interessierte sich dabei ganz besonders dafür, ob sich ihre Beziehung zu Alvaro Soler seit der Trauung verändert hat. "Ja und Nein", gibt Melanie ehrlich zu. Schon zu Beginn ihrer Beziehung seien die beiden einander so nah gewesen, weshalb sich nach der Hochzeit kaum etwas verändert zwischen ihnen verändert habe.

Aber irgendwie hat es uns auf eine ganz neue Ebene gebracht und macht alles noch wertvoller. Wir könnten nicht glücklicher sein. Melanie Kroll, , 2023

Ein weiterer Fan wollte von dem Model wissen, wo es Alvaro Soler zum ersten Mal begegnet ist und wie die Verlobung war. "Das ist etwas sehr Privates... aber beides war perfekt, überraschend und wunderschön", plaudert Melanie Kroll aus.

Alvaro Soler und Melanie Kroll haben geheiratet

Vom roten Stuhl vor den Traualtar: Der ehemalige "The Voice Kids"-Coach Alvaro Soler hat Bildern auf Instagram zufolge geheiratet. Die Schnappschüsse auf dem Kanal des Sängers zeigen ihn und seine Partnerin Melanie Kroll im schicken weißen Anzug und Brautkleid. Melanie schrieb dazu auf ihrem Profil das Datum 23. Mai 2023, das sie in zwei weiße Herz-Emojis rahmte.

Melanie teilte den Beitrag zusätzlich in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: "Ja, wir wollen." Sie und ihr Liebster hatten sich erstmals im Juni 2022 bei einem Event in Berlin gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt.

Alvaro Soler und Melanie Kroll bei den Green Awards 2022 in Berlin. © Frederic Kern/Geisler-Fotopress/dpa

Dass Alvaro jetzt – gerade einmal ein Jahr später – in den Hafen der Ehe eingelaufen ist, freut auch seine Promi-Kollegen. "So ein strahlendes und schönes Paar", schwärmt Schauspielerin Yvonne Catterfeld angesichts der Hochzeitsbilder. Alvaros Ex-"The Voice Kids"-Kollegin Lena Meyer-Landrut freut sich, dass sich Alvaro und seine Melanie an ihrem Geburtstag das Ja-Wort gegeben haben. Sänger Nico Santos, der offenbar zu den Hochzeitsgästen gehört hat, schrieb: "IHR SEID DIE SCHÖNSTEN! Und es war magisch!"

Alvaro Soler: Sie hat er geheiratet

Um wen es sich bei der Frau an Alvaro Solers Seite handelt, lassen schon allein ihre Instagram-Bilder erahnen. "Ich arbeite nun seit fast acht Jahren selbstständig als Model und habe in dieser Branche viel gelernt", erzählte die gebürtige Potsdamerin 2019 im Interview mit dem Lokalmagazin "Unser Havelland". Nebenbei habe sie BWL an der Fachhochschule Brandenburg studiert. Um nicht "nur noch einer von vielen" zu sein, entwickelte sie nach eigenen Angaben die App "Zauberköche.de", mit der Kinder das Kochen spielerisch erlernen.

So happy ist Alvaro mit seiner Melanie

Kurz vor seiner Hochzeit hatte Alvaro in einem "Stern"-Interview über seine Single "Muero" gesprochen. Diese sei eine Liebeserklärung an Melanie.

Mir geht es sehr gut und ich bin in Sachen Liebe rundum happy! Alvaro Soler , "Stern"

Dass seine Liebste im zugehörigen Video mitspielt sei "ja auch kein Zufall". In einem Instagram-Post Anfang Mai hatte Alvaro die Veröffentlichung von "Muero" angekündigt und dazu geschrieben: "Mein Lieblingsmensch auf dem Planeten ist dabei. Ich liebe dich unsterblich!"

An sich sind Pärchenbilder von Alvaro und Melanie eine Seltenheit. Wer zumindest ein paar wenige Einblicke in das gemeinsame Leben der beiden bekommen will, wird auf dem Profil des Models fündig. Dort schrieb sie zum Beispiel im vergangenen Januar: "Immer noch fleißig in unserer neuen Wohnung, fühlen uns aber immer heimisch, zusammen." Klingt ganz so, als seien Alvaro und Melanie inzwischen auch zusammengezogen. Stellt sich noch die Frage, wohin es die beiden Turteltauben verschlagen hat. Berlin oder Barcelona?

Alvaro Soler: Hier fühlt er sich am wohlsten

Die "Stern"-Frage, zu welchem Land er sich mehr hingezogen fühle – Deutschland oder Spanien – empfindet Alvaro als "eine gemeine Frage". Der Sohn eines Deutschen und einer Spanierin gab dennoch zu, dass sein "Herz für Spanien ein wenig lauter" klopfe. "Allein schon deshalb, weil ich in Barcelona bislang den größten Teil meines bisherigen Lebens verbracht habe und mich die spanische Lebensart und Kultur deshalb sehr geprägt hat", so die Begründung des 32-Jährigen. Andererseits habe Berlin gegenüber Barcelona "in Sachen Weltstadt-Feeling, Internationalität und kulturelle Inspiration [...] eindeutig die Nase vorne".