"The Voice Kids"-Coach Alvaro Soler über seine Vaterrolle: "Ich werde der beste Papa der Welt!"

"The Voice Kids"-Coach Alvaro Soler (33) und seine Frau Melanie Kroll (25) überraschten ihre Fans am 3. März mit einer tollen Nachricht: Mit einem süßen Video-Clip kündigten sie die Ankunft ihres ersten Kindes an. Nun spricht der Sänger über seine Vaterrolle.

Anzeige

Lust auf mehr "The Voice Kids"?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neueste Folge an.

Am 3. März 2024 ließen Sänger Alvaro Soler und seine Frau Melanie Kroll in einem gemeinsamen Instagram-Post ihre Baby-Bombe platzen. Dies gelang dem prominenten Paar ganz ohne Worte: In dem Video-Clip blättert Soler in einer Zeitung mit der Schlagzeile "Baby No 1 coming soon", während seine Ehefrau mit einem breiten Grinsen im Gesicht daneben sitzt. Als das Model sich schließlich erhebt, kommt ein bereits gut sichtbarer Babybauch zum Vorschein, den der "The Voice Kids"-Coach umgehend mit einem Kuss bedenkt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Alvaro Soler: "Ich werde der beste Papa der Welt!"

Nachdem Soler sich seitdem nicht mehr zu den anstehenden Elternfreuden geäußert hatte, zeigte er sich am Rande eines Musikevents im Europa-Park in Rust gegenüber der "Bild" nun zuversichtlich, seine künftige Vaterrolle mit Bravour auszufüllen. "Ich werde der beste Papa der Welt!", jubelte er dort zunächst, um dann doch noch ein wenig zurückzurudern. "Wir werden sehen", so der Sänger, "das Kind ist ja noch gar nicht da."

Anzeige

Anzeige

Alvaro Soler ist bereit für die Vaterrolle

Der Sohn einer spanischen Mutter und eines deutschen Vaters ist fest davon überzeugt, dass ihm seine Eltern das nötige Rüstzeug für das Papa-Dasein durch ihre liebevolle Erziehung mit auf den Weg gegeben haben. "Mein Vater ist mein Vorbild. Meine ganze Familie!", so Soler. "Zum Glück habe ich eine spanische Familie, die mich sehr liebt. Und die mir gezeigt hat, wie man liebt. Deswegen werde ich das Gleiche mit meinem Kind machen."



Bisher machten die künftigen Eltern noch keine genaueren Angaben zum voraussichtlichen Geburtstermin, auch das Geschlecht ihres ersten gemeinsamen Kindes behielten sie bislang geheim.