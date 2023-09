"The Voice Kids"-Coach Wincent Weiss in festen Händen: DAS ist über seine Freundin bekannt

Das Wichtigste in Kürze Wincent Weiss ist ein erfolgreicher Sänger, Songwriter und Coach bei "The Voice Kids".

Über sein Privatleben und vor allem über sein Liebesleben verrät er nur sehr wenig.

Doch einige Details zu seinem Beziehungs-Status sind bekannt.

Ist Wincent Weiss vergeben oder hat er eine Freundin? Diese Frage interessiert natürlich viele Fans. Und auch wenn er in seinen Songs viel über die Liebe singt, verrät der Sänger in Interviews oder auf Social Media nicht wirklich viel über sein Liebesleben. Doch ein paar Infos gibt es schon...

Das ist ihm in einer Beziehung wichtig

Wincent Weiss legt nach eigenen Angaben sehr Wert auf Ehrlichkeit und Vertrauen in einer Beziehung. Er betonte in der Vergangenheit öfter in Interviews, dass seine Partnerin unbedingt Verständnis für seinen Beruf mitbringen sollte. Für ihn als Musiker, der viel unterwegs ist und im Rampenlicht steht, sei es schwierig eine Beziehung mit einer Person zu führen, die einen 9-to-5-Job hat. Doch wurde sein Wunsch mittlerweile schon längst erfüllt? Hat Wincent sein Liebes-Glück nun endlich gefunden?

Es sieht ganz so aus! Bereits im Sommer 2022 gab Wincent bei einem Konzert bekannt: "Ich bin vergeben, ich habe eine Freundin." Wie lange? Und wer ist die Frau an seiner Seite? Dazu schweigt Wincent. Als er von dem Berliner Kurier auf seine Freundin angesprochen wurde, betonte er: "Das ist Teil meines Familien- und meines Privatlebens“,

Doch wie es scheint, ist der Sänger und Songwriter nach wie vor in festen Händen und mit der Unbekannten zusammen. Denn im Mai 2023 brachte er seine Freundin zu einer "Der König der Löwen"-Promi-Gala im Stage-Theater in Hamburg mit. Der Sänger und seine Freundin wurden sogar knutschend von mehrere Pressevertretern gesehen. Doch auch wenn Wincent seine Freundin mittlerweile zu offiziellen Events mitnimmt, mehr Infos über die Frau an seiner Seite will er nicht rausrücken.

Im Clip: Darum war die Tour von Wincent ein finanzieller Riesen-Flop!

Wincent Weiss als Sänger, Songwriter und Coach

Wincent Weiss ist ein deutscher Sänger und Songwriter, der vor zehn Jahren durch seine Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde. Er ist bereits zum dritten Mal als Coach bei "The Voice Kids" dabei.

Neben seiner Musikkarriere ist Wincent Weiss auch als Coach in der Castingshow "The Voice Kids" aktiv. Außerdem war er als Gast im Rateteam der achten Staffel von "The Masked Singer" zu sehen. Seine Karriere begann er bei "Deutschland sucht den Superstar" und landete mit seinem Debütalbum "Irgendwas gegen die Stille" große Erfolge. Seine aktuellen Alben "Irgendwie anders" und "Vielleicht Irgendwann" waren ebenfalls erfolgreich. Er ist für seine Konzerte und Festivaltourneen bekannt und betreibt einen eigenen Online-Shop.

