Lena Meyer-Landrut (32) leiht in "Trolls 3 - Gemeinsam stark" zum dritten Mal der Heldin Poppy ihre Stimme. In einem Interview verriet die "The Voice Kids"-Coachin, dass sie mit der Figur eine ganze Menge gemeinsam hat.

2016 kam der erste "Trolls"-Film in die Kinos. Lena Meyer-Landrut war damals, als sie der kuschelbedürftigen Prinzessin Poppy erstmals im Synchronstudio ihre Stimme lieh, 26 Jahre alt. Seither sind die Jahre ins Land gezogen, es ist viel geschehen. Nicht nur bei den Trolls, sondern auch im Leben der Sängerin, die 2010 durch ihren Sieg beim Eurovision Song Contest in Oslo zu Ruhm und Erfolg schoss wie der von ihr im Siegertitel besungene "Satellite" in den Himmel.

Im Interview mit "Watson" stellte Lena Meyer-Landrut nun fest, dass es zwischen ihr und Troll-Dame Poppy einige Gemeinsamkeiten gibt. Eine der Wichtigsten: Beide schätzen den Zusammenhalt einer Familie.

Lena Meyer-Landrut ist ein ehrliches Feedback wichtig

Der Film heißt "Gemeinsam sind wir stark" und das ist nicht nur Poppy wichtig, sondern könnte auch für Lena Meyer-Landrut ein Motto sein. Sie schätzt an der Familie und dem engen Freundeskreis aber nicht nur die Unterstützung, wenn es mal hart auf hart geht, sondern vor allem Ehrlichkeit.

"Gerade, wenn man in einer Position ist, in der man viel Meinung abbekommt von außen", sagt Meyer-Landrut im Interview, sei Offenheit wichtig. "Ich bin ja viel unter Beschuss und habe viel Außeneinfluss. Dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man in seinem engsten Kreis ehrliches und transparentes Feedback bekommt." Sie versuche ständig zu reflektieren und sei froh, dass sie "tolle Freunde und eine Familie habe, die ehrlich zu mir sind". Meyer-Landrut weiter: "Ich bin mit mir selbst und auch mit einer Therapeutin im Austausch. Das ist total wichtig, damit man nicht durchdreht."

Lena Meyer-Landrut gibt zu: "Ich bin harmoniebedürftig"

Als weitere Ähnlichkeit macht Meyer-Landrut aus, dass sie und Poppy beide harmoniebedürftig seien:

Ich mag es gerne, wenn alles schön und nett ist und sich alle gut verstehen. Lena Meyer-Landrut, Oktober 2023

Das gebe ihr "ein gutes Gefühl", sagt Meyer-Landrut und ergänzt: "Ich bin aber auch niemand, der den Konflikt scheut. Ich gehe lieber in den Konflikt und in den Austausch, anstatt vorzugeben, dass alles in Ordnung ist."

Damit sich in einer Familie die bestmögliche Harmonie dauerhaft einstelle, hält Meyer-Landrut Aufrichtigkeit für essenziell. Schön sei es in der Familie, "wenn man sich traut, wenigstens ehrlich miteinander zu sein und nicht hinterm Rücken irgendwelche Sachen zu machen".

Lena Meyer-Landrut: "Wenn man verletzt wird, ist das nicht in Ordnung"

Natürlich sei klar, dass es trotzdem oder deshalb immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten oder Differenzen kommen könne. Das sei "gut und normal". Denn: "Wenn man aber gleichzeitig Toleranz und Akzeptanz zeigt und man ins Gespräch geht, dann ist das eine gute Harmonie."

Es sei immer wichtig zu akzeptieren, dass die Menschen verschieden seien und anders über Dinge dächten und anders reagierten. "Es gibt ja auch Leute, die sind introvertierter und dann gibt es die Extrovertierten. Wenn ich selbst eher eine Person bin, die nach außen lebt, dann ist es total wichtig, sich daran zu erinnern, dass es Menschen gibt, die einfach anders sind. Und die dürfen auch anders sein."

Und wenn das mal wieder deutlich zutage trete, dann müsse man "die so lassen und sollte es nicht persönlich auf sich beziehen." Auch hier sei dann aber wieder Offenheit wichtig im Umgang: "Man sollte aber auch mitteilen, wie man sich selbst dabei fühlt. Wenn man verletzt wird, dann ist es natürlich nicht in Ordnung."