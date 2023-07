"The Witcher"-Star Henry Cavill: Alle Infos über den Schauspieler – SO tickt er privat!

Ob als Superman in "Man of Steel" oder als Geralt von Riva in "The Witcher" - Henry Cavill ist aus der Filmbranche kaum mehr wegzudenken. Doch wie sieht das Leben des Hollywoodstars eigentlich fernab der Kinoleinwand aus? Wir zeigen dir, wie Henry Cavill privat tickt.

Anzeige

Henry Cavill: Vom Fitnessjunkie zum Grillmeister

Henry Cavill hat eine ganze Reihe von Hobbies, die wohl kaum unterschiedlicher sein könnten. Auf seinem Instagram-Kanal zeigt der Hollywoodstar seinen 25,4 Millionen Follower:innen (Stand: 10. Juli 2023, 15:20 Uhr) regelmäßig, dass er gerne Sport treibt. Auf eine bestimmte Sportart legt sich der Schauspieler dabei aber nicht fest. Er trainiert fleißig im Gym, geht aber auch gerne in der Natur joggen.

Anzeige

Anzeige

Alle Infos zu Henry Cavills "Superman"-Nachfolger gibt es hier: News Neuer Superman steht fest: ER ist der Nachfolger von Schauspieler Henry Cavill Henry Cavill wird nicht mehr Superman spielen, stattdessen wird kein Geringerer als David Corenswet die Rolle übernehmen. 30.06.2023

09:27 Uhr

Mit seinem durchtrainierten Körper lässt Henry Cavill viele Fan-Herzen höherschlagen. Kein Wunder also, dass er im Jahr 2013 vom "Glamour"-Magazin sogar zum "World's Sexiest Man" gekürt wurde. 2023 landete er zudem auf Platz 1 der "Most Handsome Face"-Liste von "TC Candler".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Henry Cavill ist zudem ein leidenschaftlicher Koch. Am Grill zu stehen scheint ihm dabei ganz besonders viel Freude zu bereiten. Regelmäßig teilt der 40-Jährige bei Instagram Videos, in denen er als Grillmeister seine Kochkünste beweist.

Henry Cavill ist ein echter Vollblut-Nerd

Der Brite ist bei vielen Filmfans vor allem deshalb so beliebt, weil er als waschechter Nerd gilt. So verpasste er unter anderem zunächst auch den Anruf für seine "Superman"-Rolle, weil er gerade in einem "World of Warcraft"-Raid war.

Meine Prioritäten waren ganz klar definiert. Ich befand mich in einem wichtigen Teil des Dungeons und dann schaute ich hinüber zum Telefon und sah dort Zack Synders Namen. Henry Cavill, , 2021

Nach seinem "World of Warcraft"-Raid rief Henry Cavill den Regisseur natürlich schnell zurück und konnte die Rolle seines Lebens so doch noch ergattern.

Auch für "The Witcher" interessiert sich der 40-Jährige sehr. Er wollte die Rolle des Geralt von Riva unbedingt bekommen, weil er ein großer Fan der Bücher und des Spiels ist. "Das war etwas, das ich nicht an mir vorbeiziehen lassen wollte, ohne mein Bestes zu geben. Ich nervte ständig meine Agenten", erinnerte er sich in einem Interview zurück. Letztendlich zahlte sich seine Hartnäckigkeit aus: Henry Cavill setzte sich gegen seine Konkurrenz durch und durfte die Rolle spielen - jedoch nur bis Staffel drei. In der neuen "The Witcher"-Season wird nun Liam Hemsworth seine Rolle einnehmen.

Für "Warhammer 40.000" begeistert sich Henry Cavill ebenfalls sehr. Er spielt nicht nur in der neuen Serie mit, sondern ist auch großer Fan des Computerspiels.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Hat Hollywoodstar Henry Cavill eine Freundin?

Doch nicht nur beruflich feiert Henry Cavill große Erfolge, auch privat läuft es bei ihm rund. Im April 2021 machte er seine Beziehung zur Filmproduzentin Natalie Viscuso öffentlich. Im Oktober 2022 folgte daraufhin der erste gemeinsame Pärchen-Auftritt bei der "Enola Holmes"-Premiere in New York. Über sein Liebesleben gibt der 40-Jährige jedoch nur sehr wenig preis. Pärchenfotos der beiden gelten als echte Seltenheit.

Alle Infos zu Henry Cavills Liebesleben erfährst du hier. © IMAGO/Cover-Images

Vor Natalie Viscuso war er von 2011 bis 2012 mit der Springreiterin Ellen Whitaker verlobt. Danach folgten weitere Beziehungen mit "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (2013) und Tara King (2015).

Henry Cavill ist übrigens auch ein großer Tierliebhaber. Er hat einen amerikanischen Akita namens Kal. Im vergangenen April musste er zudem den Verlust seiner Französischen Bulldogge Meat verkraften, die 14 Jahre alt geworden ist. Wie er vor wenigen Wochen verkündete, wohnt mittlerweile aber eine neue Französische Bulldogge bei ihm, die auf den Namen Baggins hört. "Baggins ist ein kleines Wunder und auch ein kleiner Schrecken - so wie es sich für Welpen gehört", schwärmte er in einem Instagram-Posting.