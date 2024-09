Theresia Fischer: Diesen Moment mit GNTM-Chefin Heidi Klum hat niemand gesehen

Mit ihrer GNTM-Teilnahme sorgte Theresia Fischer 2019 für Aufsehen. Grund dafür war nicht nur ihre offene und direkte Art, sondern auch ihre Blitz-Hochzeit im Finale. In einem Podcast erinnert sich Theresia jetzt an die Staffel zurück - und spricht dabei über einen speziellen Moment mit Heidi Klum.

Anzeige

Du willst Theresia bei GNTM sehen? Joyn Schau dir ihre Staffel jetzt auf Joyn an

Für den Titel "Germany's Next Topmodel" reichte es 2019 zwar nicht, Theresia Fischer hat sich aber längst einen Namen in der Reality-TV-Welt gemacht. Sie nahm bereits an verschiedenen Formaten teil - darunter "Promi Big Brother" und "Club der guten Laune". Aktuell ist sie mit ihrem neuen Partner Stefan im "Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Anzeige

Anzeige

Theresia Fischer schwelgt in Erinnerungen an GNTM

Ihre "Germany's Next Topmodel"-Teilnahme markierte jedoch den Beginn ihrer Karriere. Im Podcast "Truth or Trash" spricht Theresia jetzt ganz offen über ihre Zeit in der Modelvilla.

Dabei verrät sie auch, dass sie fernab der Kameras eine private Begegnung mit Modelchefin Heidi Klum hatte, die ihr bis heute in Erinnerung blieb. "Das war eine schöne Geschichte, die habe ich noch nie erzählt. Es gab tatsächlich einen privaten Moment von fünf Minuten", beginnt sie zu erzählen. Eigentlich sollten die Kandidatinnen damals nur dann zur Toilette gehen, wenn Heidi Klum nicht dort war. Grund dafür? "Weil wir nicht ohne Kamera mit Heidi allein sein sollten", so Theresia.

Anzeige

Anzeige

"Ich finde dich ganz stark"

Doch überraschenderweise habe sich dann doch die Möglichkeit ergeben, mit Heidi unter vier Augen zu sprechen. "Ich war auf der Toilette. Da stand auch ein Security-Typ", erinnert sich die 32-Jährige. Als sie von der Toilette zum Waschbecken ging, habe plötzlich Heidi vor dem Spiegel gestanden. Die GNTM-Chefin habe Theresia dann auf ihre Beinverlängerung angesprochen: "Das sagte sie: 'Mensch Theresia, ich finde dich ganz stark, wie du bist, auch mit deinem Leidensweg. Mach dir keine Gedanken, was andere denken. Was denkst du, warum ich nicht mehr in Deutschland lebe, sondern nach L.A. gezogen bin?'"

Heidi habe Theresia "sehr positiv" zugeredet:

Das war ein sehr schöner Moment, der ohne Kamera und echt war. Sonst hätte sie das ja nicht zu mir sagen können. Theresia Fischer, , 2024

Ihre Beinverlängerung sorgte für Aufsehen

Theresias Beinverlängerung wurde in den vergangenen Jahren immer wieder heiß diskutiert. Bis heute hat sie ihre Ober- und Unterschenkel durch mehrere Operationen um insgesamt 14 Zentimeter verlängern lassen. Sie selbst bereut diese Eingriffe heute. In einem Interview gab sie ganz offen zu, dass ihr Ex-Mann sie dazu ermutigt habe.