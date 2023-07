Theresia Fischer hat große Pläne für GNTM: Die Ex-Kandidatin will ihren Freund anmelden!

Vor wenigen Tagen kündigte Heidi Klum bei Instagram an, dass sich erstmals in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" auch Männer für die neue Staffel bewerben dürfen. Theresia Fischer nahm selbst im Jahr 2019 an der beliebten Castingshow teil. Jetzt hat sie große Pläne: Sie will ihren Freund bei GNTM anmelden.

Nach sieben Jahren Ehe gab Theresia Fischer im September 2022 die Trennung von ihrem Mann Thomas Behrend bekannt. Lange Single blieb sie danach nicht: Im vergangenen Februar verkündete sie mit einem romantischen Instagram-Foto, dass sie wieder vergeben ist. Ihr neuer Partner heißt Stefan, ist 56 Jahre alt und arbeitet als Arzt. Immer wieder beweist die Reality-TV-Bekanntheit seit dem Liebes-Outing, wie gut es zwischen den beiden läuft. Doch wird Stefan genau wie Theresia Fischer nun eine Modelkarriere einschlagen?

Startet Theresia Fischers neuer Freund jetzt bei GNTM durch?

Nachdem publik wurde, dass in der neuen GNTM-Staffel auch Männer mit dabei sein dürfen, hat die 31-Jährige ein ganz bestimmtes Vorhaben. Gegenüber "Watson" verrät sie:

Es freut mich, dass ich endlich meinen super attraktiven Freund anmelden kann! Theresia Fischer, , 2023

Ihrem Partner rechnet sie in der Castingshow tatsächlich auch gute Chancen aus. "Die Altersgrenze ist ja open end und zeig mir mal einen Mann in diesem Alter, der so einen tollen Körper hat, so toll aussieht und noch dazu eine wunderbare und sehr spezielle Persönlichkeit mit sich bringt", schwärmt sie von ihrem Schatz.

Das sagt Stefan zu einer möglichen GNTM-Teilnahme

Stefan scheint einer möglichen GNTM-Teilnahme jedenfalls nicht ganz abgeneigt zu sein. Gegenüber "Watson" plaudert Theresia Fischer aus, dass sie mit ihrem Freund schon darüber gesprochen hat: "Ich sagte: 'Stefan, kannst du dir das vorstellen?' Und er sagte grinsend: 'Nun, es muss mich erst mal jemand stoppen!'" Ob die Zuschauer:innen Stefan wirklich in der neuen GNTM-Staffel zu Gesicht bekommen, bleibt abzuwarten.