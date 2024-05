Thomas Gottschalk und seine Ex Thea sind nach 48 Jahren Ehe endgültig geschieden

Nach rund 48 Ehejahren gehen Thomas Gottschalk (73) und Thea Gottschalk (78) endgültig getrennte Wege. Die Scheidung wurde nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung am 7. Mai in München vollzogen.

"Thea und ich sind einvernehmlich und rechtskräftig geschieden. Wir bitten von Kranz- und Blumenspenden abzusehen", erklärte der beliebte Entertainer gegenüber der Tageszeitung auf Nachfrage.

Umzug mit Karina Mroß nach München

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte Gottschalk, der im November letzten Jahres seinen "Wetten, dass..?"-Abschied gefeiert hatte: "Wir sind seit fünf Jahren getrennt, da kann man wirklich nicht sagen, dass wir gehetzt hätten." Thea und Thomas Gottschalk hatten sich 1972 in München kennengelernt. Vier Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. Im März 2019 gaben die beiden ihre bereits länger zurückliegende Trennung bekannt.

Kurze Zeit später, im Sommer 2019, zeigte sich Thomas Gottschalk erstmalig mit seiner neuen Lebensgefährtin Karina Mroß (62) in der Öffentlichkeit. Erst vor wenigen Tagen erklärte Mroß gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass das Paar in dem Münchner Vorort Gräfelfing ein Haus erworben habe. Ein Umzug aus Baden-Baden sei nach dem Abschluss von Renovierungsarbeiten geplant. "Wir freuen uns riesig auf Bayern!", so Mroß wörtlich. Ob Gottschalk und Mroß womöglich vorhaben, nach der vollzogenen Scheidung des Entertainers gemeinsam vor den Traualtar zu treten, ist nicht bekannt.