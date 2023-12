Til Schweiger enthüllt: Es gibt eine neue Frau in seinem Leben!

Nach seinem schwierigen Jahr hat Til Schweiger (59) tolle Neuigkeiten: Es gibt eine neue Frau an seiner Seite! Privates will der Schauspieler aber privat halten.

Im Clip: Alle Infos zur neuen Liebe von Til Schweiger

Das sagt Til Schweiger über sein Liebesleben

Im Interview mit "Bild" sprach der Schauspieler nicht nur über seinen bevorstehenden runden Geburtstag, sondern gewährte auch einen kleinen Einblick in sein Liebesleben. Auf die Frage, ob es eine neue Partnerin an seiner Seite gebe, antwortete Til: "Ja!" Mehr Informationen über sein neues Liebesglück ließ sich der "Keinohrhasen"-Produzent aber nicht entlocken. "Das ist privat", stellte er im Interview klar.

So feiert der Schauspieler seinen 60. Geburtstag

Am 19. Dezember wird der Schauspieler und Regisseur 60 Jahre alt. Diesen Ehrentag wolle er aber nicht so groß feiern wie seinen 50. - "den habe ich nämlich zweimal gefeiert: einmal im Winter und einmal im Sommer, jeweils mit derselben Belegschaft. Das waren zwei rauschende Feste, die kann man nicht toppen". Stattdessen verriet er: "Ich werde jetzt ganz klein auf Mallorca feiern, mit der Familie und ein paar Freunden. Und danach werde ich Weihnachten in Deutschland verbringen."

Seine Familie sei glücklich, dass es ihm wieder gut gehe. "Alle, die sich um mich Sorgen gemacht haben, tun das nicht mehr. Und das soll auch so bleiben", zieht er zum Ende seines turbulenten Jahres ein versöhnliches Fazit.

Das plant Schweiger für sein neues Lebensjahr

Auf die Frage nach seiner Bucket-List für sein nächstes Lebensjahrzehnt sagte er: "Ich bin niemand, der sehr viel plant. Ich könnte noch mal einen Versuch machen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe ja schon tausendmal aufgehört - aber immer wieder angefangen. Aber jetzt musste ich erst mal die andere Sache wieder glatt ziehen."

Im Frühjahr waren gegen Schweiger schwere Anschuldigungen aufgekommen. In einem Bericht des "Spiegels" warf man ihm Macht- und Alkoholmissbrauch am "Manta Manta"-Set vor. Das habe Schweiger anfangs "gar nicht ernst genommen", schilderte er vor wenigen Tagen Steffen Hallaschka (51) im RTL-Jahresrückblick. "Herrschsüchtig war ich noch nie, ich habe nie meine Macht missbraucht", stellte er dort klar, räumte aber ein, sich "manchmal im Ton vergriffen" zu haben. Er habe mit einigen neuen Mitarbeiter:innen "Auseinandersetzungen" gehabt, "weil ich mit deren Arbeit nicht zufrieden war". Aber er habe nie jemanden "extra verletzen" wollen. Für die Ohrfeige, die er einem Mitarbeiter gab, nachdem dieser Schweiger aufgrund von starker Trunkenheit nicht ans Set gelassen hatte, habe er sich bereits entschuldigt "und er hat meine Entschuldigung angenommen". Er habe die Kontrolle verloren und sich vorgenommen, dass dies künftig nicht mehr passieren soll. Dazu habe er auch die Hilfe eines Therapeuten gesucht.

Viele Anrufe zum Geburtstag machen ihn nervös

"Als diese Geschichte über mich veröffentlicht wurde, haben sich Dutzende Freunde bei mir gemeldet. Mein Telefon stand nicht mehr still", sagte Schweiger im "Bild"-Interview. "Das wird zu meinem Geburtstag sicher wieder so sein und das macht mich jetzt schon nervös, weil man irgendwann gar nicht mehr jede Nachricht beantworten kann." Er könne schlecht beurteilen, ob sich Freundinnen und Freunde wegen der Vorwürfe von ihm abgewendet haben. "Aber ich weiß ganz genau, wer diejenigen sind, die sich nicht bei mir gemeldet haben. Bei denen hat es mich aber auch nicht wirklich überrascht."

Aktuell läuft sein Film "Das Beste kommt noch!" im Kino. Und auch privat läuft es für Til Schweiger - nicht nur in der Liebe, sondern auch in Sachen Familie. So schwärmte er im Interview davon, dass er seit drei Jahren Großvater ist. "Das ist ein unheimlich schönes Glück. Ich habe meinen Töchtern ja schon mit 17 gesagt, dass es Zeit für sie wird, Kinder zu bekommen, weil ich unbedingt Enkel haben wollte. Die haben mich natürlich nur gefragt, ob ich spinne. Jetzt ist mein Sohn zuerst Vater geworden." Er hoffe aber, dass auch seine drei Töchter noch Kinder bekommen. "Ich wünsche es mir jedenfalls, aber ich kann sie ja nicht zwingen - leider. Wenn ich könnte, würde ich es wahrscheinlich tun."