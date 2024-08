Timmi Trinks spricht über die Liebes-Gerüchte mit Bill Kaulitz

Es war das Thema beim CSD in Köln: Bill Kaulitz (34) und Timmi Trinks (30) sorgten für Aufsehen mit ihrem heißen Flirt und wilden Feiern. Während Bill die Gerüchte um eine Romanze klar dementiert, bringt Timmi jetzt eine brisante News ins Spiel.

Der Schauspieler, zuletzt zwei Jahre lang bei "Blutige Anfänger" (2020 bis 2022) und in "Notruf Hafenkante" (2023) zu sehen, meldete sich auf seinem Instagram-Account (46.400 Follower:innen) mit einer ungewöhnlich privaten Story - und einer Enthüllung. Er meldete sich aus seinem Wanderurlaub und präsentierte in Wort und Bild die Person, die derzeit an seiner Seite ist. Und die heißt Marthe. Und nicht Bill.



Hier verrät Bill Kaulitz alles über seinen CSD-Flirt: Was lief da wirklich mit "Bergdoktor"-Star Timmi Trinks?

Von wegen Bill Kaulitz: Timmi Trinks zeigt seine Freundin

Einleitend betonte der gebürtige Berliner, dass er normalerweise keine Einblicke in sein Privatleben gebe. Das ließe sich nun aber wegen der anhaltenden Gerüchte um sein Liebesleben "nicht mehr vermeiden". Dann enthüllte er: "Ich habe Bill zwar sehr lieb", aber: Er sei in einer glücklichen Partnerschaft - und zwar mit seiner Freundin Marthe, mit der er auch den Wanderurlaub verbringe. Zum Beweis zeigte er sie bei einem kurzen Schwenk mit der Kamera.



Bisher äußerte sich Timmi Trinks nie über sein Liebesleben. Auf seinem Instagram-Kanal gibt es bei bislang 65 Beiträgen ausschließlich Porträts oder Szenen von Drehsets. Wie "t-online.de" berichtete, war er zuletzt mit Sängerin Maxine Kazis (Jahrgang 1990) liiert, die er 2018 bei Dreharbeiten zum Horrorfilm "Heilstätten" kennenlernte.

