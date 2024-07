Timothée Chalamet: "Call Me By Your Name" jetzt auf Joyn streamen

Timothée Chalamet (28) ist der strahlende Stern am Hollywood-Himmel. Nach seinem Mega-Erfolg mit der "Dune"-Reihe kommt jetzt sein nächstes Projekt: In "Marty Supreme" schlüpft er in die Rolle eines Tischtennis-Champions. Doch bevor es so weit ist, gibt's noch einen echten Leckerbissen: Den Film, der seinen Durchbruch brachte! Kleiner Hinweis: 🍑 Jetzt auf Joyn streamen!

Timothée Chalamet neue Filme: Erst Bob Dylan, dann Sportstar

Timothée hatte nach ersten Rollen in TV-Serien ("Law & Order", "Homeland") 2014 seinen ersten größeren Kino-Auftritt in "Interstellar" (als Sohn des Hauptdarstellers Matthew McConaughey). Seither war er in 19 weiteren Produktionen zu sehen und landete zuletzt mehrere Volltreffer. "Dune" (2021) und "Dune: Part Two" (2024) machten ihm zum Liebling des Blockbuster-Kinos, "Wonka" (2023) zeigte ihn als wandlungsfähigen Schauspieler, der sogar ein Lied vom Soundtrack in die britischen Charts sang.



In Kürze geht die kreative Reise mit zwei Biopics weiter: Erst spielt Timothée in "A Complete Unknown" die Gesangs-Ikone Bob Dylan. Der Film über die Folk-Legende soll noch 2024 starten.



Danach wird er in "Marty Supreme" wieder in einer total unterschiedlichen Rolle zu sehen sein: Er verkörpert die US-Tischtennis-Legende Marty Reisman (1930-2012). Die Dreharbeiten sind gerade angelaufen. Der Film soll 2025 in die Kinos kommen.

Timothée Chalamet in "Marty Supreme"

Marty Reisman, Sohn eines Taxifahrers, war ein einzigartiges Tischtennis-Talent und wurde zum bekanntesten US-Spieler. Nicht nur wegen seiner sieben Teilnahmen an Weltmeisterschaften und dabei errungenen fünf Bronze-Medaillen. Vor allem wegen seiner Schaukämpfe wurde Reisman der Öffentlichkeit bekannt, einmal bezwang er einen Gegner mit einem ausgefallenen "Schläger": dem flachen Sockel einer Schachfigur.



Mit Reisman hat Tomothée mindestens eines gemeinsam: die Liebe zum Sport. Timothée liebt Basketball und spielt gern und gut Fußball, als Kind träumte er von einer Profikarriere. Die ließ er bleiben, als er Heath Ledger als "Joker" in "The Dark Knight" (2008) sah - von diesem Tage an stand für den Sohn einer amerikanischen ehemaligen Broadway-Tänzerin und eines französischen ehemaligen Journalisten fest: Ich will Schauspieler werden.

Timothée Chalamet: Mega-Durchbruch mit "Call Me By Your Name"

Die Kino-Rolle, die ihm den Durchbruch bescherte, war jene im romantischen Drama "Call Me By Your Name" (2017). Darin spielte er den 17-jährigen Elio, der sich in den 24-jährigen Amerikaner Oliver verliebt, der in Italien sechs Wochen als Doktorand von Elios Vater arbeitet.



Der Film wurde von der Kritik gelobt, Timothées Leistung aber geradezu gepriesen. "Alleine Chalamet ist es wert, den Film zu sehen", lobte "Empire". "The Hollywood Reporter" nannte Timothées Leistung "einer der besten des Jahres". Fast folgerichtig gab es Ehrungen. Er gewann zwei Awards und wurde dann für den Golden Globe als auch für den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" nominiert - als jüngster Schauspieler seit 1940.

"Dune: Part Two": Neue Oscar-Chancen für Timothée Chalamet

Oscar und Golden Globe blieben ihm bei den Verleihungen 2018 verwehrt. Aber vielleicht wird 2025 sein Jahr. Die Chancen stehen gut, dass es für "Dune: Part Two" Nominierungen und vielleicht auch Trophäen geben könnte.



