Timothée Chalamet sorgt für Polizei-Einsatz: Verhaftung bei seinem Doppelgänger-Wettbewerb!

Am Sonntagnachmittag versammelte sich eine große Menschenmenge im Washington Square Park in New York City für einen Timothée Chalamet Lookalike-Wettbewerb. Die große Überraschung für die Fans: Der Hollywood-Star erschien auch persönlich.

Timothée Chalamet beim eigenen Lookalike-Wettbewerb in New York

Mit dieser Art von Überraschung hatten die Fans des "Dune"-Stars Timothée Chalamet wohl kaum gerechnet: Der Schauspieler erschien unerwartet am vergangen Sonntag bei einem Doppelgänger-Wettbewerb zu seinen Ehren im Washington Square Park in New York City. Wie "Variety" berichtet, soll es auf der gut besuchten Veranstaltung auch zu einer Festnahme gekommen sein.

In Begleitung mehrerer Bodyguards ließ sich der 28-jährige Hollywood-Star mit seinen Doppelgängern fotografieren, die in Kostümen seiner bekanntesten Rollen auftraten - darunter Willy Wonka aus dem 2023 veröffentlichten Film "Wonka" und Paul Atreides aus "Dune".

Die Teilnehmer mussten unter anderem auch ihre Französischkenntnisse demonstrieren und sich zur Beziehung mit Kylie Jenner äußern. Berichten zufolge sind Chalamet und Jenner seit einigen Monaten ein Paar.

Festnahme beim Timothée Chalamet Lookalike-Wettbewerb

Einige Minuten nach Beginn des Wettbewerbs um 13 Uhr fand der Spaß zwischenzeitlich jedoch ein jähes Ende Ende, als die New Yorker Polizei die Besucher:innen und Teilnehmer aufforderte, den Veranstaltungsort zu verlassen. Dem Organisator, YouTuber Anthony Po, wurde ein Bußgeld von 500 US-Dollar wegen eines "nicht genehmigten Kostümwettbewerbs" auferlegt.

Berichten zufolge wurde ein Teilnehmer in Handschellen abgeführt, der Grund für die Festnahme ist bisher unbekannt. Augenzeug:innen berichteten, dass sich die Veranstaltung "in ein heilloses Chaos verwandelt" habe.

Der Lookalike-Wettbewerb wurde zuvor auf Flugblättern in New York beworben. Tausende Teilnehmer meldeten sich für die Veranstaltung an. Zu gewinnen gab es ein Preisgeld in Höhe von 50 US-Dollar.

Handlung von "Dune" (2021)

Paul Atreides (Timothée Chalamet) zieht mit seinem Vater Herzog Leto (Oscar Isaac), seiner Mutter Lady Jessica (Rebecca Ferguson) und dem gesamten Gefolge des Hauses Atreides auf den Wüstenplaneten Arrakis, auch bekannt als Dune. Ihre Aufgabe ist es, den Abbau des wertvollen Spice zu überwachen - einer Substanz, die intergalaktische Reisen ermöglicht und ausschließlich auf Arrakis vorkommt. Doch die Reise stellt sich als hinterlistige Falle des skrupellosen Baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård) und des Herrschers des galaktischen Imperiums heraus. Paul und seine Mutter müssen in die unendlichen Wüsten fliehen, wo sie den Fremen begegnen - einem geheimnisvollen Wüstenvolk, angeführt von Stilgar (Javier Bardem) und der furchtlosen Chani (Zendaya), das auf einen prophezeiten Erlöser wartet.