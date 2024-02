Tina Ruland über Tinder und Co.: "Noch nicht ausprobiert"

Seit fünf Jahren geht Tina Ruland (57) als Single durchs Leben. An die große Liebe glaube die Schauspielerin zwar nach wie vor, wie sie der "Bild"-Zeitung im Interview verrät. Aber sie sei "halt schwierig und für Fortgeschrittene", gibt sie zu. Was Online-Dating anbelangt, so sei Ruland "bis dato kein Fan" von Apps wie Bumble oder Tinder. Tatsächlich habe sie das aber "noch nie ausprobiert".

So sollte der Traummann von Tina Ruland sein

Optisch wünscht sie sich einen Mann "vom Typ her alternder Surfer mit entweder langen Haaren oder ganz ohne", verrät Ruland weiter. Ein akkurater Haarschnitt sei für sie ein "ziemliches No-Go". Zudem solle er sportlich und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein. Charakterlich ist Ruland vor allem Humor und Intelligenz wichtig, ihr Traummann soll einfach "erwachsen" und "glücklich in seinem Leben" sein.

Beim Dating habe die "Manta, Manta"-Schauspielerin, wie so viele Frauen, sowohl schöne als auch schlechte Erfahrungen gemacht. Mit dem späteren Vater ihres Sohnes Jahvis (19) habe sie damals ein Blind Date in einem Dunkelrestaurant gehabt. Sie und Alain Rahmoune, ein deutsch-marokkanischer Unternehmer, seien von ihrer Kollegin Janine Kunze (49) verkuppelt worden, erinnert sich Ruland. Ihren 13-jährigen Sohn Vidal bekam sie zusammen mit Unternehmensberater Claus G. Oldörp, mit dem Ruland bis 2019 neun Jahre lang liiert war.

Ihr bis dato schlechtestes Date habe sie mit einem Mann gehabt, der "starken Mundgeruch" gehabt und auch noch über "die Essprobleme seiner Ex-Freundin" gesprochen habe. Bei so etwas sei die 57-Jährige "definitiv draußen".