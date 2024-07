Tokio Hotel: Gustav und Georg starten eigenes Projekt ohne Bill und Tom Kaulitz

Tokio Hotel? Klar, da denkt man sofort an die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz. Aber was ist mit den beiden anderen? Richtig, Gustav Schäfer und Georg Listing gehören genauso zur Band wie die Kaulitz-Brüder. Das beweisen sie jetzt in einer amüsanten Solo-Aktion.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Bill, Tom und … wer nochmal?

Wenn es um die öffentliche Wahrnehmung von Tokio Hotel ging, waren die Zwillinge Bill (Frontmann und Sänger) und Tom (Gitarrist) schon immer das Aushängeschild. Das hat sich bis heute nicht geändert. Vor allem Bill ist omnipräsent, aber auch Tom steht - nicht zuletzt wegen seiner Ehe mit Heidi Klum - im Fokus. Bei ihren Mitstreitern Gustav (Schlagzeug) und Georg (Bass) sieht das anders aus. Von den Fans zwar ebenso geliebt, waren sie für viele immer "nur" dabei. Das könnte sich jetzt ändern.

Tapfer bleiben: Jetzt geben Bill und Tom Kaulitz ihren "The Voice of Germany"-Ausstieg bekannt. Was Heidi Klum über ihre Beziehung mit Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz verrät, ist wirklich sweet. Du willst Tokio Hotel dieses Jahr noch sehen? Was du zum Musik-Festival Superbloom 2024 wissen musst. Außerdem: Spannende Facts zu Tom und Bills Podcast "Kaulitz Hills".

Anzeige

Anzeige

Georg und Gustav: Zwei Tokio Hoteliers machen sich selbstständig

Es gibt ein Leben neben Bill und Tom alias Maus und Maus. Und das sieht bei Gustav und Georg gerade so aus, dass sie zu Stars einer Werbekampagne von Aldi wurden. Darin parodieren sie ihr Image als "Beilagen" von den Superstars Bill und Tom und nehmen sich selbst, aber auch die Zwillinge auf die Schippe.



In der Handlung des Spots von Aldi Süd werden sie einmal mehr (angeblich zum sechsten Mal) von ihren Bandkollegen "vergessen". Deshalb spielen sie den Super-Hit der Band, "Durch den Monsun", zu zweit auf einem regennassen Marktplatz und kommen trotzig zur Erkenntnis: "Wir haben entschieden, dass wir mehr sind als nur Beilagen." Weil das im strömenden nächtlichen Regen doch unlustig ist, meint Georg zu Gustav: "Lass mal lieber ein Restaurant machen."

Anzeige

Anzeige

Ihr Plan: Ein Restaurant nur mit Beilagen in Köln

Der Clip "Alles außer Beilage" ist der erste Teil einer Reihe von Filmchen und Startschuss für eine große Kampagne. Die soll am 22. Juli sogar in der Eröffnung eines Pop-up-Restaurants in Köln münden, unter dem klangvollen Namen "RoyAldi" und der fachmännischen Leitung von Schäfer (der immerhin Hobbykoch ist) und Listing. In dem Restaurant soll es, logisch, nur Beilagen geben, denn die sind ja auch wichtig.



"Wir wissen ganz genau, wie sich frisches Obst und Gemüse jeden Tag fühlen, wenn sie nur im Hintergrund stehen. Daher wird es Zeit, dass Schnitzel und Steak jetzt in den Backstage-Bereich gehen", zitierte das Fachmagazin "Horizont" Georg Listing. Ziemlich cleverer Schachzug der beiden. Und natürlich eine kleine Breitseite gegen die Kampagne von Bill und Tom, die für McDonald's gerade ganze Menüs (inklusive Beilagen) kreieren durften.

+++NICHT VERPASSEN!+++

Bald auf ProSieben und Joyn: "Die Superduper Show" mit den Kaulitz-Brüdern und Katrin Bauerfeind.